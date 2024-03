Sloga bez tri štopera u Širokom Brijegu: Oni su favoriti, ali imaju i imperativ pobjede!

"Pokušaćemo u Širokom Brijegu da osvojimo još koji bod da se primaknemo konačnom cilju, a to je opstanak", poručio je trener Sloge Meridian, Vlado Jagodić pred gostovanje Širokom Brijegu.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri Širokog Brijega i Sloge Meridian otvoriće 22. kolo Premijer lige BIH duelom u subotu od 13 časova u Čitluku.

Dobojlije u Hercegovine idu u prilično dobroj formi pošto su u tri utakmice proljećnog dijela sezone upisali remije protiv Veleža i Zrinjskog, te savladali GOŠK. Trener Vlado Jagodić, međutim, ponavlja da svi razmišljaju samo o narednoj utakmici, u kojoj će on imati dosta kadrovskih problema, jer praktično ide na ovo gostovanje bez zadnje linije.

"Ostavili smo sve iza sebe što je bilo. Susret u Širokom je veliki izazov, svaka sljedeća utakmica nam je najbitnija i zato ne želim da skrećem pažnju na revanš kupa. Imamo kadrovskih problema jer ne mogu da računam na tri štopera, Milanovića, Nikolića i Batara. Zdravstvene probleme sa nogom ima Kvesić i 99 odsto da on neće ni putovati u Široki Brijeg“, rekao je Jgodić i dodao:

"Prateći utakmicu Širokog i Veleža vidjeli smo da je u Čitluku izuzetan težak teren, imaćemo dodatne napore kad je u pitanju energetska potrošnja, ali kako nama tako i protivniku. Široki je dolaskom Dine Skendera pokazao da čće ove polusezone asasvim opravdano imati visoke ciljeve. Vidimo to kroz prvenstvo, a vidjeli smo i protiv Veleža u kup. Očekuje nas izuzetno ozbiljan, s obzirom da smo četiri boda ispred, pretpostavljam da oni imaju imperativ pobjede".

Sloga je trenutno na petom mjestu, aliu Jagodić podsjeća na njen osnovni cilj – opstanak.

"Posušje se dobro primaklo, ali ponavljam da je nama osnovni cilj u prvensatvu opstanak. Pokušaćemo u Širokom da osvojimo još koji bod da se primaknemo konačnom cilju, a to je opstanak i da uđemo prilično rasterećeniji kako bismo dali priliku mlađim igračima i vidjeti na koga možemo računati od ljeta. To znači da bismo imali 11 kola u lagodnoj situaciji, praktično sa obezbjeđenim opstankom. Čeka nas težak zadatak, vidjeli smo juče da je i Kpan ušao u igru, vratio se poslije povrede, angažovanjem Mišića i Mužeka doveli su dva iskusna igrača, Činedu je isto na raspolaganju Skenderu. Znamo šta znači igrati sa Širokim u gostima, znamo da su favoriti, ali ne idemo da se branimo, idemo da igramo. Otkako je počela polusezona mi smo vrlo dobri i više od vrlo dobri jer smo imali teške utakmice. Bio bih presrećan da ponovimo igru iz Gabele, iako znamo da GOŠK i Široki nisu isto. Očekujem od igrača da ovaj posao protiv Širokog odrade na visokoprofesionalan način, ne sumnjam u to, a ne želim da u u završnicu prvenstva ulazimo u neizvjesnosti", poručio je trener Sloge Meridian.

On je čestitao Luki Božičkoviću na pozivu u U21 reprezentaciju BIH.

"Ja mu čestitam na pozivu, kao i cijeli klub, te koristim prilčiku da poželim Luki, pošto je povratnik u mladu reprezentaciju, da se dobro ponaša, kao što je to slučaj ovdje gdje se svojim ponašanjm, agilnošću na treninzima i doprinosom na utakmicama izborio da bude među standardnnim prvotimcima, želim mu da skrene pažnju selektora Jankoviću. Meni kao treneru imponuje da igrači budu pozivani u nacionalnu selekciju, nama je i cilj u Slogiu da afirmišemo mlađe igrače i da im damo priliku".

Mladi fudbaler Sloge Luka Božičković zahvalio se na podršci svima u klubu.

"Hvala šefu, stručnom štabu i cijeloj ekipi jer bez njih ovaj poziv u reprezentaciju ne bih ni dobio. Veliko hvala na pažnji i minutaži. Čast mi je da predstavljam prvo sebe, a onda i cijeli klub u U21 reprezentaciji, nadam se da ću predstaviti u dobrom svjetlu, a više o reprezentaciji ću razmišljati nakon ovih utakmisa koje čekaju Slogu", rekao je Božičković, a potom se osvrnuo na predstojeći duel sa Širokim Brijegom.

"Imamo malo problema sa igračima koji nedostaju, ali to nije izgovor. Svi smo s razlogom tu u ekipi, želim da pokažemo da možemo bez bitnih igrača da napravimo dobar rezultat. Atmosfera je odlična, pozitivna energija je tu, očekujemo dobru i tvrdu utakmicu i vjerujemo i nadamo se dobrom rezultatu za nas", zaključio je Božičković.