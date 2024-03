Simon Rožman: Penal nije postojao; Edis Mulalić: Da nam je neko ponudio bod...

Sarajevo i Igman su remizirali 2:2 u subotnjoj utakmici 22. kola Premijer ligi Bosne i Hercegovine, a utiske o meču na "Koševu" iznijeli su treneri Simon Rožman i Edis Mulalić.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Igman je na pet minuta prije kraja utakmice vodio pogocima Mirsada Ramića i Anela Hebibovića, ali su domaći uspjeli da stignu do boda nakon što su konjičku mrežu pogađali Hamza Čataković i Ajdin Hasić.

"Realno, da nam je neko prije utakmice ponudio bod, prihvatili bismo objeručke. Nismo došli da se branimo već da igramo na pobjedu, a ono pet minuta prije kraja...Od muke sam se nasmijao. kad se sve sabere ili oduzme, neću reći da je zasluženo 2:2, ali eto tako se odvijala situacija. Mogli smo i da izgubimo na samom kraju zbog nervoze. Moramo još da učimo i pametnije privodimo utakmice kraju", rekao je trener Igmana Edis Mulalić.

Njegov kolega sa sarajevske klupe Simon Rožman je kategorično ustvrdio da penal kod prvog gola Igmana nije postojao!

"U prvom poluvremenu smo imali puno situacija u posljednjoj trećini terena, gdje bi morali biti malo mirniji, pogodili smo stativu, imali još tri-četiri idealne prilike da dođemo do vođstva. Onda opet penal, koji apsolutno nije postojao, žene nas demoralisati do kraja i potom dobar povratak, malo sreće, malo svega...Mislim da momci dobro rade, srećan sam što smo došli do toga, čak smo imali i dvije super šanse za preokret", rekao je Rožman.

Slovenački stručnjak se složio da "bordo" timu nedostaje kreacije u samoj završnoj fazi igre.

"Vidi se kako dobro dođemo do posljednje trećine, a onda nam nedostaje završni pas, dribling, dupli pas i imamo još dosta toga da popravimo. Očito je da se trudimo, dolazimo do šansi, imali smo posjed, čak 25 udaraca na gol, a budemo kažnjeni iz gotovo svakog šuta na naš gol. Onda još i nije bilo penal, ni blizu, ali ništa nema plakanja jer za tri-četiri dana imamo novu utakmicu na domaćem terenu (protiv Borca u Kupu BiH). Vjerujem da će nas tu nagraditi (sreća)".

Na konstaciju da je dobio povjerenje uprave, Rožman je istakao da je to pitanje za njih.

"Svašta se dešava, udaraju nas sa svih strana, sad imamo novi meč i fokus je na to", istakao je Slovenac.