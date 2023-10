Koliko nam šansi treba - pedeset? Mulalić zadovoljan igrom, tužan zbog poraza

Igman nije idržao u duelu sa Sarajevom, poražen je uprkos brojnim prilikama, zbog čega je nezadovoljan bio Edis Mulalić. Njegov kolega Simon Rožman imao je razloga za zadovoljstvo.

Izvor: MONDO/ Samir Cacan

Igman je bio na dobrom putu da osvoji bod protiv Sarajeva, ali je autogol Buturovića iz 89. minuta pokvario planove Edisa Mulalića.

Nekadašnji strateg Željezničara nije mogao biti zadovoljan konačnim rezultatom (1:2) protiv "bordo" tima, ali igrom svoje ekipe sigurno jeste. Postigao je Igman jedan gol, imao prilika za još nekoliko, ali na kraju nije nagrađen za dobru igru. Srećno i spretno gosti su odnijeli sve tri boda u Sarajevo.

"Dobra utakmica. Mislim da je bila otvorena na obje strane i dobra za narod koji je došao na stadion, ali i onaj pored TV ekrana. Odigrali smo odličnu utakmicu, ali nismo se nagradili rezultatom. Valjda će nam se vratiti u nekom drugom meču", rekao je Mulalić, a potom prokomentarisao promašaje svoje ekipe.

"Sarajevu kada napravite pet-šest stoprocentnih prilika, situacija jedan na jedan sa golmanom... Pa ne znam koliko treba šansi? Pedeset? S te strane možemo biti zadovoljni. Rezultat nije bio dobar, ali ako budemo igrali ovako sa ekipama iz našeg ranga, mislim da neće biti problema", poručio je Mulalić.

Nakon srdačnog razgovora i pozdrava sa Mulalićem po završetku utakmice, svoje viđenje dao je i Simon Rožman.

"Težak meč za gledali za trenere, ali mislim da je publika uživala. Bilo je puno prilika. Previše prilika smo dozvolili rivalu, na kraju smo išli 'all in', 3-2-5 formaciji na sve ili ništa i srećno i spretno došli do pobjede. Tri boda su tu koja su, za nas, na ovako teškom terenu, jako bitna", rekao je Rožman, koji je po završetku susreta u Konjicu dobio ovacije sa tribine na kojoj su bili smješteni gostujući navijači.

Sa nova tri boda, Sarajevo se približilo vodećem Borcu na dva boda zaostatka, dok od aktuelnog šampiona Zrinjskog ima dva više. Upravo će Banjalučani i Mostarci večeras odmjeriti snage od 19.45, pa nema sumnje da nas i u nastavku sezone očekuje žestoka borba za šampionsku titulu između ova tri tima.

