Srbija je neke bitke dobijala, ali ponekada je i gubila kada su u pitanju potencijalni reprezentativci. Evo ko je sve mogao, a nije igrao za "orlove".

Izvor: MN PRESS

/Piše: Nikola Lalović/

Srbija prema pisanju njemačkih medija gubi trku za jedno veliko pojačanje! Uspjeli su da ubijede Lazara Samardžića da zaigra za Srbiju, a sada izgleda Njemačka dobija "rat" za Aleksandra Pavlovića!

"Trenutno stanje je takvo da će Aleksandar Pavlović ovog mjeseca dobiti poziv u seniorsku reprezentaciju Njemačke za prijateljske utakmice protiv Francuske i Holandije. Razlozi zašto je Julijan Nagelsmansu odlučio da ga pozove su fenomenalne igre u dresu Bajerna, ali i činjenica da Srbija pokušava da ga nagovori da igra za njih i da bude dio tima koji će da igra na Evropskom prvenstvu", stoji u tekstu "Bilda".

Imali su FSS i Srbija velikih pobjeda, pa su tako kao "gastarbajteri" za Srbiju nastupali asovi poput Zdravka Kuzmanovića, Aleksandra Prijovića, Nevena Subotića kao i brojni fudbaleri rođeni u Bosni i Hercegovini. Ipak, ako Pavlović odluči da igra za Nijemce, neće im ovo biti ni prvi "poraz".

ALEKSANDAR DRAGOVIĆ

Vidi opis Srbija gubi Pavlovića, ali on nije jedini: "Orlovima" pobjegli "novi Mesi", Kanov nasljednik i "debeli" mađioničar! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić Br. slika: 6 6 / 6 AD

Kapiten Crvene zvezde je upisao 100 nastupa za Austriju, a sigurno je da je godinama imao kvalitet da bude standardan i u timu Srbije. Ipak, nije se desilo iako je on čekao poziv domovine.

"Ostao je mali žal što nisam igrao za Srbiju, jer sam čekao poziv, ali se to nije dogodilo. Nisam bio previše razočaran, jer takav je put mnogih fudbalera. Odrastao sam u Austriji, koja je više obratila pažnju na mene od Srbije, tako da se nisam dvoumio", rekao je jednom Dragović.

MARKO ARNAUTOVIĆ

Vidi opis Srbija gubi Pavlovića, ali on nije jedini: "Orlovima" pobjegli "novi Mesi", Kanov nasljednik i "debeli" mađioničar! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Zed Jameson / AFP / Profimedia Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Jonathan NACKSTRAND / AFP / Profimedia Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Profimedia/Jonathan Moscrop / Sportimage Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Još jedan Srbin Austrijanac! On je žarko želio da igra za Srbiju, a i kao krilni kao centralni napadač bi sigurno i dalje imao mjesta u timu "orlova". Nije bilo sluha na vrijeme...

"Ne igram za Srbiju, ali to nije moja greška. To je greška drugih ljudi. Ja ću tu da budem za Srbiju, "Marakana" će da bude puna i idemo na Svjetsko prvenstvo", rekao je Arnautović nakon meča Srbije i Austrije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2018. godine.

"Uvijek se prekrstim kad slušam himnu, što je i normalno jer sam pravoslavac. Majka mi je iz Austrije i zato poštujem austrijsku himnu, ali mi je otac Srbin, pa je normalno da volim 'Bože pravde'. Uvijek sam želio da igram za Srbiju. Moj otac je razgovarao sa nekim ljudima kad sam imao 17 godina, ali iskrsli su neki problemi. Tada je selektor bio Radomir Antić, otac je pogurao tu priču, ali na kraju nismo uspjeli i obukao sam dres Austrije."

BOJAN KRKIĆ

Vidi opis Srbija gubi Pavlovića, ali on nije jedini: "Orlovima" pobjegli "novi Mesi", Kanov nasljednik i "debeli" mađioničar! Serhio Buskets, Đerar Pike, Bojan Krkić i Karles Pujol. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/bokrkic/printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

Novi Mesi nije imao karijeru kakva se očekivala, a iako mu je otac Srbin i bivši fudbaler nije nikada pomišljao da obuče dres Srbije. Kasnije je najveći trag ostavio u Stouku, a pričao je i o velikim mentalnim problemima koji su ga zadesili tokom karijere.

"Počastvovan sam pozivom Radomira Antića da zaigram za Srbiju, ali ja sam Španac i igraću samo za špansku selekciju, uvjeren sam da ću dobiti poziv", rekao je Krkić još sada davne 2008. godine, da bi se potom pokajao: "Imam srpske krvi, po nekoliko nedjelja kao dijete sam provodio u Beogradu sa roditeljima. Prije nego što sam počeo da igram za Barselonu svake godine sam dolazio, a onda nisam mogao zbog utakmica. Ipak, sada dugo nisam vježbao srpski i ne mogu dobro da ga pričam. Postigao sam 10 golova u prvoj sezoni u Primeri i već su svi počeli da pričaju 'Ovo je novi Mesi'. Tu ništa ne možeš da promijeniš... Znam svoje kvalitete i da nisam Mesi, ja sam Bojan".

MARKO MARIN

Vidi opis Srbija gubi Pavlovića, ali on nije jedini: "Orlovima" pobjegli "novi Mesi", Kanov nasljednik i "debeli" mađioničar! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

"Volim Srbiju, ali ne žalim što nisam igrao za reprezentaciju. Djetinjstvo sam proveo u Njemačkoj i igrao sam za mlađe selekcije i bilo je logično da igram i za seniorsku. Nikad nisam razmišljao o Srbiji niti me neko iz tamošnjeg saveza kontaktirao", izjavio je sadašnji operativac Crvene zvezde.

U crveno-bijelom dresu se ostvario, sada je u srpskom fudbalu, a pamti se i da mu je Milan Jovanović na Svjetskom prvenstvu kada je bio starter u dresu Njemačke protiv Srbije rekao "da ne zapinje mnogo".

SAŠA KALAJDŽIĆ

"Novi Žigić" se baš muči sa povredama, a bljesnuo je u dresu Štutgarta. Dvometraš u napadu Austrije ipak realno sada u napadu Srbije ne bi imao mjesta, dok je za Austriju odigrao 19 mečeva i vjerovatno će još dobijati šansu kada se oporavi. "Kada sam igrao u veznom redu, idol mi je pomalo bio Nemanja Matić, tada iz Mančester junajteda. On je Srbin, a i ja imam srpske korijene. Pokušavao sam da se upoređujem s njim", rekao je jednom prilikom.

ZVJEZDAN MISIMOVIĆ

Izvor: MN PRESS - ARHIVA

Falila je prava "desetka" Srbiji u vrijeme kada sa tim nikakvih problema nije imala Bosna i Hercovina. Misimović je odveo "Zmajeve" na Svjetsko prvenstvo, a do 2002. godine je bio mladi reprezentativac SR Jugoslavije. Ipak jednom mu je tadašnji selektor juniora Vladimir Petrović Pižon rekao da je prespor i pretežak. Bosancima nije bio, pa je postao legenda u njihovoj reprezentaciji i odveo ih je na Mundijal u Brazilu.

LIJANKO VOJINOVIĆ

Izvor: Profimedia/Thiago Bernardes/Pacific Press

Uspjeli smo nekako da iskopamo 2016. godine tada nepoznatog štopera iz Brazila koji ima srpske korijene. Već je igrao za Sao Paulo, debitovao je za U19 reprezentaciju Srbije, ali mu se to nije svidjelo, pa je odlučio da se vrati pod zastavu Brazila. Kada je vidio da pored Tijaga Silve, Markinjoša, Edera Militaoa i ostatka asova nema mjesta nije mogao da ponovo obuče srpski dres.

FILIP SENDEROS

Izvor: Profimedia/AFP PHOTO ODD ANDERSEN

Nikada realno nismo imali šanse. Rođen u mješovitom braku Srpkinje Zorice Novković i Španca Hulijana Senderosa u Švajcarskoj oduvijek je htio da igra za "Naci". Ipak nije zaboravio korijene, pa je srpski jedan od sedam jezika koje govori uz engleski, francuski, španski, njemački, italijanski i farsi/perzijski.

MIHAEL RENSING

Izvor: MN Press

E, ovo je bilo zanimljivo! Pojavio se početkom dvehiljaditih kao rezervni golman Bajerna, ali ne samo alternativa za Olivera Kana nego i njegov eventualni nasljednik. A onda smo saznali da mu je majka Srpkinja! Ipak nikada nije zaigrao za srpski tim, a iako je u sezoni 08/09 bio standardan na golu Bajerna na kraju je najveći trag ostavio u Cvajti gdje je proveo 100 ečeva na golu Fortune Dizeldorf.

MILOŠ KERKEZ

Izvor: Profimedia

Srbin rođen i odrastao u Vrbasu, a sada fudbaler koji nastupa u Premijer ligi nikada nije ni pomišljao da zaigra za Srbiju. Ovom lijevom beku sjajnih fizičkih karakteristika Mađarska je oduvijek bila bliža srcu...

"Mađarska je uvijek bila prva! To su htjeli moj otac i baka Mađarica, a poslije sam i ja, tako da nije postala nikakva sumnja. Veoma mlad sa 14 godina, odlučio sam da, kada dođe taj trenutak u karijeri, budem dio reprezentacije Mađarske. Da ne govorim o tome da me Srbija nikada nije kontaktirala, ali Mađarska jeste kada sam imao 15 godina. Ovdje me poštuju, kao i moju porodicu, to nikada neću zaboraviti", rekao je Miloš u jednom intervjuu i zaključio ono što boli: "Ni tada me Srbija nije zvala, a ni sada. Raspitivali su se preko nekih ljudi, ali mene lično niko nikada nije zvao. Mađarska mi pokazuje veliko poštovanje i to mi se sviđa. Odmalena su mojoj porodici iz Mađarske davali veliko poštovanje i to je za mene nezaboravno, pa želim da vratim duplo".

BONUS VIDEO: