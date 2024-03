Predsjednik Borca nakon prve pobjede u Mostaru: Veliki korak ka tituli, ali nema opuštanja - cilj je "dupla kruna"

Goran Lukić, predsjednik banjalučkog Borca, uputio je čestitke igračima i stručnom štabu crveno-plavih na velikoj pobjedi nad Zrinjskim u Mostaru, prvoj u istoriji kluba sa "Gradskog stadiona".

Izvor: Promo/FK Borac

Crveno-plavi su u derbiju 22. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine po prvi put u istoriji kluba savladali mostarski Zrinjski na stadionu "Pod Bijelim brijegom".

Gol odluke postigao je David Vuković za dodatno učvršćivanje na prvom mjestu sa 12 bodova prednosti ispred drugoplasiranih "plemića".

Dan kasnije u ponedjeljak uslijedila je i čestitka prvog čovjeka Borca Gorana Lukića, koja je objavljena na zvaničnom klupskom sajtu.

"Želim da čestitam igračima i stručnom štabu na velikoj pobjedi u Mostaru. U okršaju sa direktnim rivalom u borbi za titulu, na terenu na kojem nikada do sada nismo ostvarili pobjedu, odigrali smo jednu od najboljih utakmica ove sezone i smatram da smo zasluženo stigli do trijumfa. Igrači su još jednom pokazali da imaju pobjednički mentalitet i da igraju srcem za naš klub. Napravili smo veliki korak ka osvajanju titule, ali nas bodovna prednost neće opustiti. Očekujem još bolja naša izdanja na terenu, a već u srijedu nas čeka novi ispit. Naš cilj je 'dupla kruna' i to ne krijemo", poručio je Lukić.

Podsjetimo, u srijedu će Borac odigrati revanš meč četvrtfinala Kupa BiH protiv Sarajeva na "Koševu", a prvi meč u Banjaluci okončan je neriješenim rezultatom 0:0.