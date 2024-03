David Vuković sumirao utiske nakon pobjede nad GOŠK-om.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Mladi fudbaler banjalučkog Borca, David Vuković iz utakmice u utakmicu igra sve bolje, a sinoć je na meču protiv GOŠK-a postigao i prvi pogodak u crveno-plavom dresu. Dan kasnije sumirao je utiske.

„Odigrali smo jednu veoma dobru utakmicu. Od početka do kraja smo kontrolisali dešavanja na terenu i smatram da smo zasluženo stigli do nova tri boda. Drago mi je što sam postigao prvi gol u najdražem dresu i što sam pomogao ekipi da dođe do trijumfa. Pamtiću ovaj gol, ali je najvažnije da smo mi nastavili sa odličnim rezultatima i da smo stigli korak bliže cilju. Nema opuštanja. Čekaju nas dva veoma teška gostovanja, ali smo pokazali da imamo kvalitet i vjerujem da ćemo obradovati naše navijače ponovo“, rekao je Vuković.

Trudi se, kaže, da svakim treningom napreduje i da iz utakmice u utakmicu bude što bolji.

„Na meni je da naporno radim. Svaki trening je nova prilika za dokazivanje i znam da samo tako mogu da idem naprijed. Drago mi je što je stručni štab prepoznao moj rad i što dobijam priliku za igru. Moje je da se na terenu odužim za svaki minut koji dobijem i da dam sve od sebe kako bi ekipa ostvarila zacrtani cilj. Imam ogroman motiv da ostavim trag u klubu u kojem sam od malih nogu“, kaže Vuković.

Prve fudbalske korake napravio je u banjalučkom Omladincu, ali mu je Platonova 6 već skoro osam godina druga kuća. Prošao je sve omladinske selekcije kluba, a sa juniorima se domogao i šampionske titule u BiH. Nedavno je i produžio ugovor sa banjalučkim klubom.

Vidi opis David Vuković nakon prvenca u dresu Borca: "Znamo da nas čeka težak put, ali spremni smo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 6 6 / 6 AD

„U omladinskoj školi našeg kluba stekao sam prijatelje za čitav život i to je period koji je obilježio moje djetinjstvo i odrastanje. Zahvalan sam svim trenerima i saigračima sa kojim sam prošao trnovit put kako bih stigao do prvog tima. U Borčevoj školi naučiš da daješ sve od sebe za klub na terenu, treneri te uče da budeš dobar čovjek i stičeš sve ono što ti je potrebno da bi prezentovao sebe, klub i grad na najbolji mogući način. Pamtiću titulu sa juniorskom selekcijom, sada mi je cilj da se radujem trofejima sa seniorima“, dodao je on.

Fudbalski uzor mu je Zinedin Zidan za kojeg kaže da je pojam fudbalera koji zna sve sa loptom, ali i fudbalera koji svojim liderskim osobinama vodi ekipu na terenu. David kaže da mu znači svaki savjet koji dobije od starijih saigrača.

„Stariji saigrači su uvijek tu da mi kažu šta mogu još da popravim u svojoj igri kako bih bio još bolji. Svi oni su prošli dosta toga na svom fudbalskom putu i za mene je čast što od njih mogu da učim. Drago mi je kada me pohvale, ali znaju i da me kritikuju i da traže od mene da budem još bolji. Sve su to stvari koje su izuzetno važne za moj dalji razvoj i napredak.“

Vidi opis David Vuković nakon prvenca u dresu Borca: "Znamo da nas čeka težak put, ali spremni smo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 8 8 / 8

Vuković je u velikom stilu zakoračio na fudbalsku scenu. U prvoligaškom karavanu Republike Srpske stekao je iskustvo koje mu je od velikog značaja na premijerligaškim utakmicama.

„Pokazalo se da je odlazak na pozajmicu u FK Laktaše bio pravi potez. Tamo sam dobio minute, stekao prva iskustva u seniorskom fudbalu nakon što sam završio omladinski staž, ali sam stekao i mirnoću i sve ono što je bilo potrebno da se napravi korak više. Znam da je ono najbolje tek ispred mene, ali vrijeme koje sam proveo u Prvoj ligi Republike Srpske bilo je od velikog značaja“, priča Vuković.

Krajem decembra napunio je 20 godina, a ne krije najveću želju u ovoj sezoni.

„Naš cilj je da se domognemo „duple krune“ i daćemo sve od sebe da ovu sezonu pamtimo kao trofejnu. Svi u klubu, ne samo mi igrači, nego svi u klubu su potpuno predani tom cilju i svi znamo koliko bi obradovali naše navijače osvajanjem trofeja. Ekipa diše kao jedan i zaista sam privilegovan što u svojoj prvoj sezoni u dresu Borca dijelim svlačionicu sa tako dobrim igračima i još boljim ljudima. Znamo da nas čeka težak put, ali spremni smo i želimo trofeje“, rekao je Vuković za kraj.