Čavić oprezan, ali i uvjeren u uspjeh: Pokazali smo zašto smo glavni kandidat za duplu krunu!

"Završene su tek dvije trećine prvenstva, ostala je još jedna u kojoj moramo da budemo na istom nivou kao i dosad", poručio je fudbaler Borca David Čavić.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Banjalučki Borac otvoriće treći krug u Premijer ligi BIH duelom protiv Zvijezde 09, "fenjeraša" koji je tokom ovog proljeća već pomrsio račune nekim favoritima i pokazao da nije odustao od borbe za opstanak.

Fudbaler crveno-plavih David Čavić pred duel sa ekipom iz Etno-sela Stanišići pozvao je publiku da podrži Borac, ali i trogodišnjeg Andreja Popovića, za čije liječenje će ići dio sredstava sa nedjeljne utakmice.

"Prvo bih pozvao sve da dođete u što većem broju i da napunimo sjevernu i zapadnu tribinu i tako pomognemo našem drugaru Andreju u njegovoj borbi, a saim tim i da pomognete nama u ostvarenju ciljeva. Mislim da su rezultati i stanje na tabeli dovoljan razlog da stadion bude pun i da to bude vjetar u leđa našoj ekipi", rekao je Čavić i dodao:

"U protekle dvije utakmice pokazali smo zašto smo prvi na tabeli i zašto smo glavni kandidat za osvajanje duple krune. Isto tako moramo da obratimo pažnju na Zvijezdu 09 koja je nezgodan protivnik i koja je u posljednje tri utakmice pobijedila na dvije. Pobijedili su i Sarajevo i Željezničar, kao jedne od najvećih klubova u državi. Moramo da budemo na oprezu, ali ako mi budemo na našem nivou pobjeda neće izostati i mi ćemo biti oni koji se pitaju".

On je istakao da šampionska trka još nije završena iako Borac ima 12 bodova prednosti nad drugoplasiranim Zrinjskim.

"Danas smo na sastanku stavili akcenat na to da nema opuštanja. Završene su tek dvije trećine prvenstva, ostala je još jedna trećina u kojoj moramo da bude kao i dosad i da pokažemo da imamo kontinuitet i zrelost da ostanemo na vrhu tabele".

Trener Vinko Marinović uspio je da rotira i odmori neke igrače, a istovremeno i pruži priliku drugima, koji su to na najbolji način iskoristili.

"Nas ima oko 25 i mislim da smo svi pokazali da šef može da računa nas. Najbolji primjer je mladi Stefan Marčetić koji je neko iznenađenje donio ekipi i možda niko nije očekivao da će postići dva gola, a on je pokazao da se savršeno može računati na njega. Tako isto i ostala 24 igrača , svi daju svoj maksimum i to je dovelo do ovoga gdje smo sada", zaključio je Čavić, koji više ne misli o povredi.

"Što se tiče moje povrede, mislim i nadam se da je to prošlost. Radili smo oporavak onako kako smo zamislili, promašili smo u tri-četiri dana, čak sam se oporavio ranije. Odigrao sam 70-ak minuta protiv Zrinjskog, nije bilo problema poslije utakmice i nadam se da će tako ostati i u narednom periodu", rekao je Čavić.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Fudbaler Borca u petak je odgovarao i na zanimljiva pitanja dječaka i djevojčica iz vrtića "Malenac" koji su posjetili Gradski stadion, a onda na konferenciji za novinare imali priliku da postavljaju pitanja. Mališane je svašta zanimalo da li su fudbaleri umorni od utakmica, kada će moći da ih gledaju, a Čavić je dao zanimljiv odgovor na pitanje kako je postao fudbaler.

"Ja sam kao mali živio prekoputa stadiona i tata me vodio na utakmice. Tu sam bio i oko stadiona i čekao neku loptu da pokupim, a takođe sam pratio utakmice sa tribina, od malih nogu sam šutao loptu. Moja mama kaže u šali da je rodila loptu,a da sam ja došao usput", odgovorio je fudbaler Borca.