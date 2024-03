Marinović oprezan pred Zvijezdu 09: Znamo kako su drugi prošli…

"To je ekipa koja igra zaista dobro, pogotovo protiv ekipa iz vrha, znamo kako su oni prošli", poručio je trener Borca pred duel sa zahuktalim "fenjerašem"!

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Fudbaleri Borca nakon pobjede protiv Sarajeva u kojoj je heroj bio srednjoškolac Stefan Marčetić u nedjelju od 18 časova dočekaće na Gradskom stadionu ekipu Zvijkezde 09.

Klub iz Etno-sela Stanišići nalazi se na posljednjem mjestu na tabeli, ali je podigao formu i u proljećnom dijelu sezone savladao Željezničar i Sarajevo, pa sui u crveno-plavom taboru na oprezu.

"Ovo je zahtjevna sedmica za nas, mi smo odigrali ove dvije utakmice i ispunili svoj cilj. Jako smo srećni zbog toga, ali isto tako to ostavljamo iza nas i spremamo se za sljedeću utakmicu koju igramo protiv Zvijezde 09. To je ekipa koja igra zaista dobro, pogotovo protiv ekipa iz vrha, znamo kako su oni prošli i znamo da moramo dobro da se skoncentrišemo i pripremimo kako bismo odradili utakmice kao i ove prethodne. Ovom prilikom pozvao bih publiku da nas podrži i da nam da dodatni vjetar u leđa da i ovu utakmicu riješimo pobjedom i da na najbolji način odemo na odmor", rekao je trener Borca, Vinko Marinović.

Šef struke Borca ističe da će njegova ekipa insistirati na svojoj igri, bez obzira da li će protivnik kojem očajnički trebaju bodovi izaći na teren sa ofanzivom ili čuvati svoj gol.

"Mi uvijek imamo igru i već smo dovoljno dugo zajedno da znamo kako igramo u svim fazama igre, i kada je protivnik povučen i kada radimo presing, kad smo u srednjom ili niskom bloku, tu neće biti nekih promjena. Radimo ono što vježbamo i očekujemo to da uradimo i na narednoj utakmici".

Marinović je istakao da nema opuštanja i da zbog ovakvog pristupa Borac i zauzima prvo mjesto na tabeli, a da je kvalitet ekipe što ima veliki broj igrača koji uvijek mogu da uskoče i ispune zahtjeve stručnog štaba.

Posebno se osvrnuo na mlade igrače koji su ovog proljeća eksplodirali i pokazali da na njih može i mora da se ozbiljno računa. Savo Šušić od početka sezone je stub odbrane sa Maksom Ćelićem, zbog čega je dobio i priznanje za najperspektivnijeg fudbalera Republike Srpske, od ranije tu su Enver Kulašin, David Čavić, u posljednjih par utakmica sjajnim partijama i golovima istakao se David Vuković, a sedamnaestogodišnji srednjoškolac Stefan Marčetić “izašao je na velikom odmoru” postigao je dva gola u pobjedi Borca nad Sarajevom na Koševu i tako praktično odveo svoj tim u polufinale kupa BIH. Marinović je najavio da će i dalje pružati priliku mladim igračima, koji su najveće bogatstvo.

"Mi već imamo igrače koji igraju dugo vremena u ekipi i naravno da će dobijati prostora. Mislim da to jeste naše najveće bogatstvo. Ja uvijek moram da kažem da je to tim, jer imamo i igrače koji su stariji, koji njima daju podršku, što im je jako bitno i što se pokazalo kao izuzetno dobro. Ovo su igrači na koje mi računamo i koje želimo da imamo, to su igrači koji su ponikli u Borcu i sigurno ćemo to raditi i u periodu koji je ispred nas. To je ogromno iskustvo za njih, a kada igramo derbi utakmice oni dobijaju minutažu i odrade to izuzetno dobro, to je pokazatelj da imaju mogućnost da napreduju i da imaju kvalitet", zaključio je Marinović.