Neće igrati ni za Srbiju ni za Njemačku! Pavlović se nije pojavio na okupljanju reprezentacije

Mladi as Bajern Minhena Aleksandar Pavlović neće ovog marta debitovati za njemačku reprezentaciju, koju je odabrao ispred Srbije. Zbog gripa on nije mogao da se pridruži ekipi selektora Julijana Nagelsmana, uprkos svojoj velikoj želji da prvi put odigra za seniorski tim "pancera".

Nažalost, kada se bude vratio na teren on ipak neće igrati za Srbiju, već za Njemačku, o čemu je govorio i selektor "orlova" Dragan Stojković. On je otkrio da je Fudbalski savez Srbije uradio sve što je mogao, ali da nije mogao da dobije bitku za novu zvijezdu Bajerna. Iako je želio da ga povede na Evropsko prvenstvo.

"U ovom momentu je isplivalo ime Aleksandra Pavlovića, njegovo ime je zapisano prije dvije godine. Došli smo u stiuaciju kada ne treba da se ljutimo niti možemo. Mi smo probali sve, od decembra smo pričali sa Dejanom njegovim ocem, a onda su se uključili i njegov agent. Ja sam bio spreman da ga pozovem sada u martu, ali smo po dogovoru ostavili to poslije EP. Pretpostavljam da je pritisak bio veliki i da je Nagelsman morao da ga pozove. Kada neko kaže da smo izgubili Pavlovića, riječ izgubili nije prava, mi ga nikada nismo imali. Ovako nismo ništa izgubili, bili smo maksimalno korektni, uradili smo sve što smo mogli, a njegova odluka je takva kakva je i želimo mu sve najbolje. Citiaraću - postoje tri važna segmenta. Prvi je da posjeduje pasoš, on ga ima. Drugi segment je da ga selektor pozove, bez poziva ne možeš da igraš i treći je da pokažeš želju. Dolazimo do najvažnije stvari da li želiš i hoćeš. Nije to baš tako laka odluka. Taj pritisak kada su vidjeli da ga Srbija zaista želi odlučili su tako i nema ljutnje."

