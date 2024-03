Poznati glumac o Mirku Ivaniću: Pitao me za pomoć pozorištu, češće gleda predstave od mene!

Mirko Ivanić često odlazi u pozorište, otkrio je njegov prijatelj glumac Aleksandar Radojičić.

Često kažu da fudbaleri i umjetnost ne idu "ruku pod ruku", ali ima primera da to nije tačno. Srpski glumac Aleksandar Radojičić tako je "razotkrio" uvijek povučenog fudbalera Mirka Ivanića koji često odlazi u pozorište, a da to njegovi navijači nisu ni znali, pošto do sada o tome gotovo da nije pričao.