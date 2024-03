Zvezda ga otjerala - a on opet u Srbiji! Ohi došao u Beograd na odmor

Bivši fudbaler Crvene zvezde Ohi Omoižuanfo u posjeti Beogradu.

Norveški napadač Ohi Omoižuanfo (30) zadržao se u Crvenoj zvezdi samo godinu dana, ali to je bilo sasvim dovoljno da ga zavole navijači, kao i da on zavoli Beograd. Tako je pauzu u danskom prvenstvu, gdje danas igra za Brendbi, iskoristio kako bi došao u Srbiju koja mu je ostala u srcu.

Ohi je tako na Instagramu podijelio fotografije iz Beograda na kojima se vidi da su ga posebno obradovali pogledi na Hram Svetog Save i Savski trg, gdje je očigledno često provodio vreme dok je bio član Crvene zvezde, a za sada nije poznato da li će tokom ove posjete posetiti i "Marakanu". Pogledajte fotografije koje je Ohi okačio na Instagram i još jednom pokazao koliko mu je Srbija draga srcu:



Podsetimo, Ohi je u Crvenu zvezdu došao u ljeto 2022. godine iz Moldea, nakon što je šest meseci ranije potpisao predugovor. U prvoj sezoni postigao je 11 golova na 22 utakmice, potom je u drugoj nagoviješteno da će manje igrati (dvije utakmice, jedan gol), a nedavno je pričao i o svom burnom odlasku sa "Marakane".

"Tada sam otišao da razgovaram sa Zvezdanom Terzićem. Rekao sam ‘Hej, samo bih da pitam šta se dešava, kakav je vaš plan za mene?’ Okej, razumem, bio sam povrijeđen, doveli ste novog špica, ali ako mi bude dozvoljeno da se borim za svoje mjesto u timu, ja nemam problem s tim. Pokazaću vam da mogu da budem bolji i da mogu da budem prvi špic Zvezde. Želim to da vam dokažem, jako sam motivisan, samo moram da znam kakav je vaš plan, da li i dalje vjerujete u mene, da me želite ovdje'", pričao je Ohi za "RT Balkan" i potom dodao:

"Pogledao me je u oči i rekao ‘Ne, nema poente. Bolje je za tebe da odeš, iskreno. Nema svrhe boriti se’. Praktično mi je rekao ‘ne želimo te ovdje’. U tom trenutku osjetim da više nemam ja tu šta da uradim. Ništa što mogu da kažem. Kad igrač dođe i kaže da hoće da se bori i da se dokaže, obično bi mu rekli ‘Dobro, daćemo ti neki period da vidimo da li si u pravu i onda ćemo vidjeti’. Ali on mi je rekao ‘Ne, ne treba ništa da dokazuješ. Doveli smo Pešića, Pavkov i Ben su ispred tebe. Ti si sad četvrti-peti špic, bolje je za tebe da pronađeš novi klub’. Čak mi je i rekao ‘Imam jednog agenta, prijatelja, on može da ti pomogne da nađeš novi klub’. Dobro, dakle već ste imali na umu da idem, iako još uvijek niste pričali sa mnom. Ja sam bio taj koji je tražio da razgovaramo. Pričao sam poslije sa svojim menadžerom, da nema svrhe da ostajem".

