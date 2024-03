RADE JE BIO DRČAN, BEZOBRAZAN! Amar Osim pomenuo Bogdanovića: "Nismo mogli da pretpostavimo..."

Bivši saigrač Radeta Bogdanovića, sa početka njegove karijere, govorio o nekadašnjem reprezentativcu jugoslavije.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Nekadašnji jugoslovenski reprezentativac Rade Bogdanović već godinama je jedna od najinteresantnijih ličnosti kada je riječ o analizama fudbalskih utakmica u regionu. Čest gost televizijskih emisija, studija pred mečeve, podkasta i drugih sličnih formata poznat je po britkom jeziku i surovoj iskrenosti, a njegov nekadašnji saigrač Amar Osim prisjetio se kakav je Rade bio tokom zajedničkih igračkih dana u sarajevskom Želji.

Gostujući u podkastu (IN)Direkt sin legendarnog Ivice Osima prisjećao se Bogdanovićevih početaka karijere. Po njegovim riječima, tadašnji saigrači nisu mogli da pretpostave da će nakon igračkih dana Rade Bogdanović biti zadužen za analiziranje mečeva na televizijama širom regiona.

"Pa šta će... On je nezavisan čovjek, nema potrebe da ikome ide niz dlaku, a razumije se dovoljno u fudbal da većinu stvari koje kaže su tačne. I ne boji se da ih kaže javno. Onako, rječit je", počeo je priču za "sport1.ba" Amar Osim i prisjetio se Bogdanovića iz mladosti: "Nije sad bio da on sad drži vaz (govor u islamu op.a), nije ni mogao, nije takav trenutak bio. Da neko mlađi drži govore... On je poštovao starije, ali je bio drčan, nije dao na sebe ni u igri ni ovako. Nismo mogli pretpostaviti da će biti neko ko će sad pričati po... Mogao si pretpostaviti da će biti dobar igrač."

"On je mlad počeo igrati, postigao je gol na svojoj prvoj utakmici koju je počeo. Ta utakmica je bila meni prva koju sam na Grbavici igrao. Ušao sam drugom poluvremenu, vodili smo 3:0 protiv Hajduka. On je treći gol dao, lijevom nogom na sjeverni gol stadiona. On je to prepričavao... Ja se tačno sjećam da je on znao da igra s obje noge. Mislim, dešnjak je, lijeva mu je slabija, ali nije baš. Znao je on. Korektan je igrač bio s obje noge, jak, drzak, bezobrazan čak nekad. I lijevom je spucao, ona malo preko noge i ode u rašlje, stvarno dobar gol. Dobili mi 3:0, a on je čak nekad rekao da je 3:1 bilo. Meni prva utakmica to, na Grbavici, u životu. Golemo je to! To je ta utakmica kada je on bio u startnoj postavi. neko je povrijeđen bio i on na 2:0 postigne taj treći gol u rašlje. Mislim da je Radmilo Mihajlović dao prva dva gola, to je proljećni dio sezone 1987/88", zaključio je Osim.

Rade Bogdanović je od 1982. godine igrao za mlađe kategorije Željezničara i samo ga je teška povreda spriječila da debituje u jesen 1987. godine. Narednog proleća prvi put je zaigrao u seniorskom timu čiji je dres nosio sve do 1992. godine, kada se preselio u Južnu Koreju. Nakon igranja za dva tima u Aziji, južnokorejski Pohang i japanski Džef junajted, Bogdanović je potpisao za Atletiko Madrid, a kasnije je igrao još i za Bredu, Verder, Arminiju iz Bilefelda i Al Vahdu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.