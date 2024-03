"Zvezda je sa njim kao auto bez motora!" Rade Bogdanović: Trči kao starac Fočo, klaj-klaj

Bivši fudbaler, a sada komentator, kritikovao vezistu Crvene zvezde

Izvor: K1 televizija/MONDO/Stefan Stojanović

Bivši reprezentativac, sada stručni konsultant Rade Bogdanović, analizirao je za televiziju K1 minuli 172. "vječiti derbi". On je stavio poseban akcenat na to da je Gelor Kanga postao problem Crvene zvezde i da je to bilo vidljivo u njenoj utakmici protiv Partizana.

"Kako je utakmica odmicala, taj kvalitet Crvene zvezde bio je sve vidljiviji do poluvremena. I onda, Zvezda početkom drugog poluvremena bila je iznenađena visokim presingom Partizana u prvih pet minuta. Natho je imao šansu na dodavanje malog Korejanca, ali je prije toga prethodila greška Kange, nonšalantan pas, što je njemu karakteristično. Na poziciji zadnjeg veznog jednom izgubite loptu i nije bio gol, a ako vratimo film kako je Partizan dao gol - Kanga prima loptu, šutira nerezonski sa 25-27 metara, odbija se lopta Korejcu koji ga dribla i gura mu loptu kroz noge. To mi je najsmješniji detalj kad se vraća, kao starac Fočo od stotinu ljeta, klaj-klaj. Moram to da apostrofiram, jer mislim da je problem Zvezde zadnji vezni i centarfor, to ne znaju, ne mogu da kupe, ne znam šta se dešava".

Gelor Kanga pravio je kobne greške prije Partizanovih golova, a Rade Bogdanović je dodatno analizirao njegove propuste.

"Imam još dva detalja, oni ne smiju da pričaju, ali pričaćemo. Uzećemo utakmicu Zvezda - Lajpcig u Beogradu, kod prvog gola Simonsa, na Kanginog poziciji, on neće da faulira Simonsa, već ga pušta, a on šutira, 'zavija' loptu i daje gol. Kažu mi da Kanga ima dugu loptu... Pa, ko je gledao Cigu Kneževića, shvatiće da on ima bolju dugu loptu, ali ne može da trči. Tako i on."

"Pametan trener mimo naše lige samo mu gurne flaster, da ne može da se okrene i imaš igrača manje. Tako on u prvom poluvremenu, desna, jedna, pa druga, a realno, Kapelo je rekao - tim koji nema zadnjeg veznog je kao da imaš auto bez motora. I Crvena zvezda ima problem i imaće ga sve dok ne riješi status zadnjeg veznog i centarfora", dodao je Bogdanović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!