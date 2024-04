Loše vijesti iz Doboja: Vidić na operaciji, najbolji fudbaler Srpske duže van terena!

Trner Sloge Meridian Vlado Jagodić saopštio kakvo je stanje sa povredom Dejana Vidića koji je u nedjelju morao da napusti teren na utakmici protiv Veleža.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Dobojska Sloga u nejdelju je ostala bez bodova pošto je poražena na svom terenu od Željezničara 3:0, ali je ostala i bez svog najboljeg igrača, Dejana Vidića.

Najbolji strijelac Sloge morao je da napusti teren dvadesetak minuta prije kraja, a dan kasnije stigle su i nimalo dobre vijesti iz Doboja.

Vidić zbog povrede ključne kosti odmah mora na operaciju, te ga očekuje duža pauza.

"Iza nas je veoma ružan dan, sportski dan koji je prošao onako kako niko nije mogao očekivati. Želim da upoznam javnost da je naš najbolji strijelac u pripremi za operativni zahvat. Neminovna je operacija, u pitanju je ključna kost, potpuna dislokacija i oporavak će potrajati malo duže. Izgubili smo veoma jak oslonac u ekipi, ali svi smo uz Dejana, svi ljudi iz kluba i svim mi pojedinačno. Svi želimo da operacija protekne u najboljem redu, poslije toga da oporavak prođe kako je predviđeno. Naš medicinski tim će pratiti svu situaciju i biti Dejanu na raspolaganju", rekao je Jagodić.

"Pored poraza i svega tog negativnog imamo dodatni problem u nastavku sezone, ali sada je najbitnije Dejanovo zdravlje. On je jak momak i nadam se da će on i porodica to uspjeti da podnesu na dostojanstven način i da operacija i oporavak prođu kako treba", dodao je trener Sloge.

Odsustvo Vidića biće veliki udarac za Slogu koja se praktično uključila u borbu za plasman u evropska takmičenja, a bori se i za trofej Kupa BIH, te Kupa Republike Srpske. U prvom meču polufinala kupa BIH Sloga je odigrala 0:0 sa Zrinjskim,a revanš je za 10 dana u Mostaru.

Vidić je ove sezone postigao 16 golova u Premijer ligi BIH, odnosno samo gol manje od Nemanje Bilbije, a na nedavno održanom „Danu fudbala RS“ proglašen je za najboljeg fudbalera Srpske.