Liga šampiona? Ovo nema ni u seoskom fudbalu! Uhvatio loptu, sudija nije svirao penal zbog sulude stvari! (VIDEO)

Pogledajte nevjerovatnu grešku sudije na meču Arsenala i Bajerna.

Izvor: Arena Sport/Screenshot

Iza nas je spektakularno veče Lige šampiona za koje su prije svega zaslužni Real Madrid i Mančester siti (3:3), ali ne može da se kaže da nas nije ozbiljno zabavila i utakmica Arsenala i Bajerna (2:2). Međutim, za razliku od meča na "Bernabeuu", po susretu u Londonu najviše se priča o suđenju.

I dok navijači Arsenala smatraju da su oštećeni jer u posljednjim sekundama meča nije dosuđen penal nad Bukajom Sakom koji je "zapeo" za nogu Manuela Nojera, vatru bljuju i navijači Bajerna. Možda i imaju više prava na to, pošto je viđena amaterska greška odbrane koju sudija Niberg iz Švedske nije kaznio iz samo sebi znanih razloga. Pogledajte dobro šta se desilo to na "Emirejtsu" zbog čega su u Bajernu ogorčeni:

Lmao bro has a point, this is a penaltypic.twitter.com/uuJvkFND2Zhttps://t.co/e2ByZyFPef — Trey (@UTDTrey)April 9, 2024



Ako niste primijetili šta se dogodilo, sudija je dao znak Davidu Raji da izvede loptu, nakon čega ju je uhvatio rukama Gabrijel Magaljaeš (!?), misleći da se udarac ponovi. Ali, to nije bilo moguće, pošto je lopta "već bila u igri", što će reći da je Brazilac napravio penal, jedan od najnevjerovatnijih koje smo ikada vidjeli.

U šoku je bio i sam sudija Niberg, pa je trener Bajerna Tomas Tuhel objasnio šta mu je rečeno poslije susreta: "Sudija je napravio veliku grešku, bio je penal zbog igranja rukom. Znam da je suluda situacija, spustili su loptu dole, sudija je svirao da se nastavi meč, a defanzivac rukama hvata loptu", smijao se od bijesa Tomas Tuhel i potom dodao: "Ono što me ljuti je objašnjenje koje mi je dao na terenu. Kaže da je to bila dječja greška i za to neće da sudi penal u Ligi šampina, posebno ne četvrtfinalu. To je užasno, užasno objašnjenje. Bila dječja ili greška odraslih, nebitno, ljuti smo jer nas je oštetio."

Pogledajte s druge strane i situaciju zbog koje su u Arsenalu gnjevni na sudiju, ali posebno na onog iz VAR sobe koji se nije oglasio i "produžio" meč makar malo da se sve provjeri:

Definamos esto de una vez y para siempre como tuiteros civilizados:



¿Fue penal de Manuel Neuer ante Bukayo Saka?



NO fue penal, se tira Bukayo



♥️ Si, fue penal, robaron al Arsenal



pic.twitter.com/Wl5VZ1afqT — Saque Amargo (@SaqueAmargoX)April 9, 2024



(MONDO - M. V.)