Revija remija u Seriji A: Šampion zaustavljen - Kaljari odnio bod sa "Meace"

Kaljari je poremetio planove Intera, ali "nerazuri" su i dalje glavni favorit za "skudeto".

Zlata vrijedni bodovi Kaljarija u borbi za opstanak!

Dva puta je Inter vodio, ali je lider Serije A na kraju morao da se zadovolji bodom protiv "žilave" ekipe sa Sardinije - 2:2 (1:0).

Inter tako nije uspio da iskoristi kiks Milana (3:3 sa Sasuolom) i pobjedom nad Kaljarijem gradskom rivalu pobjegne na 16 bodova, ali je ekipa Simonea Inzagija i dalje glavni favorit za "skudeto".

Današnji program Serije A počeo je remijem Napolija i Frozinonea (2:2), pobjednika nije bilo ni u već pomenutom duelu Sasuola i Milana, dok je prije okršaja Intera i Kaljarija rezultat bio izjednačen i u duelu Udinezea i Rome (1:1), kada je došlo do prekida utakmice jer se igrač Rimljana Evan Ndika srušio na teren. Srećom, prema posljednjim informacijama iz Italije, defanzivac iz Obale Slonovače je stabilno, a nakon testiranja u bolnici utvrđeno je da nije doživio srčani udar, neku su problemi sa srcem uzrokovani jednim udarcem koji je zadobio tokom utakmice.

U posljednjem današnjem duelu 32. kola Serije A, Inter je vodio dva puta, ali su se gosti na kraju radovali bodu, mada su na stadionu "Đuzepe Meaca" mogli i do kompletnog plijena. Markus Tiram u 12. minutu doveo je domaće u vođstvo, a ovaj gol označio je i rušenje klupskog rekorda.

Naime, "nerazuri" nikada do sada u istoriji nisu vezali 40 prvenstvenih utakmica na kojima su postigli bar po gol, a upravo to Simone je sada uradio. Tek treći put u istoriji lige jedan klub je stigao do ovakvog rezultata, a prethodno su to činili samo treneri Juventusa. Masimilijano Alegri od oktobra 2016. do decembra 2017. nanizao je 44 utakmice u kojima je njegov tim uzastopno pronalazio put do protivničke mreže i po tome je rekorder, dok je jednu manje utakmicu sa postignutim golom upisao Antonio Konte, u periodu od februara 2013. do marta 2014.

Eldor Šomurodov vratio je nadu gostima, da bi novo vođstvo Interu donio Hakan Čalhanoglu, koji je bio precizan sa "bijele tačke". Ipak, Kaljari je postao tek treći tim ove sezone koji je Interu dao dva gola. Za konačnih 2:2 pobrinuo se Nikolas Viola u 82. minutu. Imali su gosti još neke prilike do kraja, ali je Jan Zomer sačuvao svoj gol.

