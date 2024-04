Crvena zvezda - Partizan, treća epizoda borbe za titulu: Kad se igra, gdje je prenos i zašto je sudija glavna tema?

Crvena zvezda i Partizan odigraće na Marakani 173. vječiti derbi.

Crvena zvezda dočekuje Partizan, prvi od dva vječita derbija u razmaku od samo četiri dana. Oba na stadionu "Rajko Mitić", jedan u borbi za šampionsku titulu u Superligi, drugi u borbi za trofej u Kupu. U dva dosadašnja okršaja crno-bijeli su uspješniji. U prvom u Humskoj su slavili (2:1), dok su u martu ove godine došli do boda (2:2).

Upravo će sve to biti dodatni motiv i za jedne i za druge. Za crveno-bijele da upišu prvi trijumf i da praktično riješe borbu za titulu, pošto trenutno imaju sedam bodova prednosti. Sa druge strane tim Igora Duljaja pokušaće da nastavi niz bez poraza i da se ponovo uključi u šampionsku trku. Sve osim tri boda praktično znači da je sve riješeno. Najava uzbuđenja i drame.

Prošli okršaj dva najveća srpska kluba donio je zabavu za sve. Viđena su četiri gola, veliki broj napada, šansi na obje strane. Više pred golom Partizana. Nadaju se navijači da će ponovo na terenu da "pršti" na sve strane i da će ponovo biti goleade.

KAD I GDJE SE IGRA?

Meč se igra na stadionu "Rajko Mitić" i počinje u 18 časova. Najave su takve da se očekuje da će na tribinama biti mnogo više navijača Zvezde i da je manje interesovanje pristalica Partizana za ovaj duel. Relativno brzo će se i to vidjeti.

GDJE JE PRENOS?

Prenos je na televiziji Arena sport Premium 1. Kao i svaki put, tako će i ovog puta tekstualni prenos biti na MONDU.

SASTAVI TIMOVA

U kojim sastavima će istrčati Zvezda i Partizan? Igor Duljaj ima mnogo više problema sa izborom tima zbog povreda, dok se očekuje da Vladan Milojević pošalje najjači mogući tim. U crveno-bijelom taboru je pod upitikom samo Aleksandar Dragović, dok kod crno-bijelih izvjesno neće biti prvog golmana Aleksandra Jovanovića.

Ovako bi trebalo da izgledaju sastavi za meč:

ZVEZDA: Glazer - Mijailović, Dragović, Spajić, Rodić - Kanga, Stamenić, Hvang - Ivanić, Bukari, Šerif

PARTIZAN: Krunić - Stojković, Marković, Kovačević, Antić - Kanute, Ovusu - Zahid, Goh, Kalulu - Baždar

SUDIJA ILIĆ KAO GLAVNA TEMA

Sudija Pavle Ilić delegiran je da sudi vječiti derbi. Biće mu to drugi uzastopni put da dijeli pravdu u okršaju dva najveća srpska kluba. Izazvalo je to dosta bure. O tome su pričali i treneri.

"Znate kako, publika najbolje vidi kada su neke stvari u pitanju, kada je suđenje... Volio bih da ni treneri ni sudije ne budu ti o kojima će da se priča poslije meča, već igrači, momenti, golovi, da se to prepričava. Ambijent na terenu. Vjerujem da je to veliki korak za sudiju, ali mali za fudbal. Suđenje neću komentarisati, ali moram da istaknem jednu stvar. Kada sam pričao o nepoštovanju, pravim i ja greške, uradim nešto što nije dostojno trenera Partizana i stidim se kada to uradim. Sudija je pokazao nepoštovanje prema Zahidu i niko to nije sankcionisao. Nije to sportski i treba sudije da ostavimo na strani, kao trenere, da glavni akteri budu igrači. Ljudi njih žele da vide, svoje idole. Da vide sportski ambijent, biće navijači oba tima na nivou i uveličaće spektakl. Gleda ovaj meč dosta ljudi. Agenti, strani mediji, moramo da pošaljemo pravu, sportsku priču", jasan je Duljaj aludirajući na momenat kada je sudija Ilić uz psovku rekao Zahidu da umukne..

Milojević je sa druge strane pokušavao da "spusti strasti" pred derbi.

"Nemam ja tu šta da komentarišem, ne bavim se tim, još kad bi se time bavio ko će da sudi, šta će da sudi... Ima u klubu organa koji se bave time i postoji puno povjerenje u Fudbalski savez Srbije. Mnogo toga je nepravedno prema tim ljudima, i oni su živi ljudi. Neke naše greške se mnogo manje vide nego njihove. Opet sa druge strane oni su u fokusu. Mislim da svjetla ne treba da budu na njima, sudije treba rasteretiti. Ne samo sutrašnji sudija nego bilo koji, mnogo važnosti pridajemo tome. Kada se to stalno spominje, to bude malo ružno. Imam povjerenja u sve sudije koji sude. Takvi su, kakvi su, naši su i najbolji su. Kao i igrači i treneri i tereni. Mnogo bi više benefita imali kada bismo davali podršku, kada bismo bili više poztiivni nego negativni. Nemam ja tu šta da komentarišem, rekao sam sve", istakao je Milojević.

DULJAJ NA TRIBINAMA

Milojević će tim Zvezde predvoditi tik pored terena, sa klupe, dok će Duljaj biti na tribinama. Razlog za to su žuti kartoni, pošto šef struke Partizana zbog toga ne može da bude uz teren. Umjesto toga biće na tribinama, pa će Albert Nađ da vodi tim.

"Nije prijatna situacija, ne znam da li se do sada desilo da trener ne vodi tim na derbiju. Ima tu i moje krivice, zbog kartona koje sam dobio na nekim prethodnim mečevima. Bio sam ranije u ovakvoj situaciji, kada je Stanojević bio suspendovan u Evropi, pa sam vodio meč po njegovim instrukcijama. Može to da bude problem u komunikaciji, ali se ekipa sprema za ono što ih čeka. Ako bude nešto, razgovaraćemo putem mobilnog telefona, oni koji imaju moj broj, molim ih da me ne zovu tokom meča", rekao je Duljaj i dodao da će Saldanja biti u protokolu.

