Ovo je sastav Zvezde za derbi i titulu: Milojević na Partizan šalje najbolje što ima!

Ko bi mogao da igra za Crvenu zvezdu u 173. "vječitom" derbiju protiv Partizana? Ovako stoje stvari pred meč sezone u srpskom fudbalu.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAImages/Choosen 11/Screenshot

Crvena zvezda ima sedam bodova prednosti u odnosu na Partizan i ove subote (18.00) u 173. "vječitom" derbiju može praktično da dođe do šampionske titule. Ako bi Zvezda otišla na deset koraka ispred Partizana, time bi gotovo bilo nemoguće za crno-bijele da ih sustignu u preostalih šest rundi, otud i navijači žele da se na "Marakani" tim Vladana Milojevića pokaže u do sada najboljem svjetlu, još boljem nego u prethodnom derbiju (2:2).

"Imamo nekih nedoumica i problema što se tiče igračkog kadra. Vidjećemo u razgovoru sa ljekarima i štabom oko sastava", rekao je Milojević u najavi utakmice, ali nije razjasnio na koje igrače misli i na koga to neće moći da računa u najvažnijoj utakmici koju Zvezda igra do kraja sezone.

Očekivano, takve stvari se kriju od protivnika, a jedini čije bi stanje moglo da pokvari planove Milojevića je Aleksandar Dragović. Imao je problema u prethodnom periodu, protiv Železničara je izveden poslije sat vremena igre, a prema poslednjim prognozama trebalo bi da bude spreman za Partizan, da kao kapiten povede svoje igrače na megdan sa crno-bijelima. Što se tiče ostalih igrača, nema pretjerane brige da će neko od startera "otpasti".

Tako se među stativama očekuje Omri Glazer, dok će zadnju liniju činiti četvorka koja je najbolje uigrana ovog proljeća i koja je dozvolila mali broj golova. Lijevo ćemo gledati Milana Rodića, desno Srđana Mijailovića, dok će štoperski par činiti Uroš Spajić i Aleksandar Dragović. Naser Điga će na klupi čekati priliku.

Na mjestu zadnjeg veznog opet ćemo gledati Gelora Kangu, s tim da će mu pomagati i Marko Stamenić, s tim da je fudbaler drugačijih karakteristika čija je velika prednost i što je "bonus". Nešto ispred njih dvojice gledaćemo In BomHvanga, možda i najboljeg igrača Crvene zvezde ove sezone. To znači da će Mirko Ivanić preći na lijevu stranu, koju je do sada "držao" Olajinka, dok će desno igrati Osman Bukari.

Ni u špicu nema dileme jer Šerif Endiaje ima veliku prednost u odnosu na Žan-Filipa Krasoa, dok će svakako Milojević i njega isprobati u drugom poluvremenu, kao i Kataija i Šljivića. U slučaju odličnog izdanja Zvezde i povoljnijeg rezultata, neće biti veliko iznenađenje ako Milojević pruži šansu i nekim mlađim igračima.

Dakle, da rezimiramo, potencijalni sastav Crvene zvezde za 173. "večiti" derbi protiv Partizana glasi ovako: Glazer - Mijailović, Dragović, Spajić, Rodić - Kanga, Stamenić, Hvang - Ivanić, Bukari i Šerif.

(MONDO - M. V.)