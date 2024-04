Sergej Barbarez o Vici Zeljkoviću: "Moram ga pohvaliti, neke stvari su me oduševile"

Novi selektor "zmajeva" Sergej Barbarez u intervju za Novu BH govorio je o mnogim temama.

Izvor: Promo/FS BiH

Sergej Barbarez je prije nekoliko dana postao novi selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, a večeras je u razgovoru za Novu BH otkrio kako su tekli pregovori i poručio da ga je predsjednik Saveza Vico Zeljković maksimalno ispoštovao tokom istih.

"S te strane stvarno moram pohvaliti predsjednika jer je ispoštovao proceduru. Tražio sam neko vrijeme za razmišljanje da se fokusiram i da sebe nađem u svemu. Sve je ispalo kako smo se dogovorili i kad sam rekao ‘da‘, to je bilo tri dana pred sjednicu i predstavljanje, sve je bilo kako treba. To su neke stvari koje su me oduševile i ja se nadam da će tako biti i ubuduće" rekao je Barbarez.

Barbarez je potpisao ugovor na četiri godine, a višegodišnja saradnja bila je ideja predsjednika FS BiH.

"Ne bih ulazio u to šta su prijašnji selektori odbijali, dosta toga je došlo od predsjednika, ideja je bila njegova da konačno na duže staze razmišljamo i ne znam ko ga je savjetovao, ali nama se svidjelo što smo vrlo lako došli na istu etažu razmišljanja" dodao je novi selektor.

Legendarni napadač bh. reprezentacije govorio je i o stručnom štabu koji će imati devet ili deset članova te je otkrio kako će Mirko Hrgović 100 odsto biti dio njih.

"Mirko Hrgović je 100 odsto siguran. On je siguran, naš dugogodišnji igrač koji je sada pod palicom Slavena Bilića u Saudijskoj Arabiji. Oduševljen je idejom i on će biti jedan od njih", otkriva Barbarez.

Pogledajte kompletan razgovor: