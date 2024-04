Fudbalski savez Srbije dodijelio Dijamantske i Zlatne lopte! Evo dobitnika!

Fudbalski savez Srbije (FSS) saopštio je šta je danas definisano na sednici Izvršnog odbora u Staroj Pazovi.

Izvor: MN PRESS

Danas je u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi održana sednica Izvršnog odbora na kojoj je na prijedlog potpredsjednika Saveza Branislava Nedimovića pružena podrška Draganu Stojkoviću Piksiju i fudbalerima pred EURO2024, a donesen je još niz bitnih odluka.

"Jedna od najvažnih odluka odnosi se na realizaciju projekta modernizacije fudbalske infrastrukture i instalacije najmodernijih travnatih podloga na svim terenima Super lige, ali i širom Srbije", navodi se i dodaje da je donijeta odluka o izgradnji regionalnih fudbalskih centara u Nišu i Novom Sadu, kao i rekonstrukcija Sportskog centra FS Beograda na Adi Ciganliji, saopšteno je danas iz FSS.

Članovi fudbalske Vlade usvojili su odluku o dodjeli javnih priznanja za značajna fudbalska ostvarenja. Tako će "Dijamantsku loptu“ FSS dobiće igrači sa više od 75 nastupa, Dušan Tadić i Aleksandar Mitrović, dok će "Zlatna lopta" FSS pripasti igračima koji su odigrali 50 i više utakmica u dresu najdražih boja, Filipu Kostiću, Nemanji Gudelju i Nikoli Milenkoviću.

Važna odluka odnosi se i na usvajanje Predloga Strategije razvoja fudbala u Srbiji za period od 2024. do 2028. godine, usvojen je Kalendar takmičenja za sezonu 2024/25, dok se nastavlja i pomoć klubovima širom Srbije, regionalnim fudbalskim savezima u sportskoj opremi. Do sada je više od 2000 klubova dobilo donaciju FSS. Usvojen je i Finansijski izvještaj za period 1.1. 2023 do 31.12.2023.kao i Izvještaj nezavisnog revizora za 2023. godinu. Članovi IO FSS upoznati su i sa potpisanim sponzorskim ugovorima FSS, navodi se u saopštenju.

