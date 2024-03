Tri države se otimaju za srpskog sina MLS! Lazar kapiten reprezentacije, a FSS ga zove!

Porijeklom iz Srbije, rođen u SAD, a kapiten reprezentacije Kanade. Za koga će igrati mladi Lazar Stefanović?

Izvor: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

žFudbalska reprezentacija Srbije ostala je bez Mileta Svilara koji ne želi da brani za reprezentaciju - više ni selektor Stojković ne želi da ga zove. Nacionalni tim će vjerovatno u bliskoj budućnosti ostati bez Aleksandra Pavlovića čiji se debi očekuje za Njemačku i Stefana Bajčetića koji bi mogao da zaigra za Španiju, ali novi veliki talenti stižu sa raznih strana svijeta. Jedan od onih koji stižu je Lazar Stefanović, kapiten kadetske reprezentacije Kanade.

Mladi fudbaler koji je već debitovao u MLS za ekipu Toronta ponosno ističe svoje srpsko porijeklo, pošto su mu oboje roditelja rođeni u Srbiji, a tek kao studenti su odlučili da se presele u SAD. Lazar je trenutno mladi reprezentativac Kanade, ali se tri fudbalska saveza otimaju za njega, pošto 187 centimetara visokog štopera smatraju za velikog talenta.

"Rođen sam na Floridi, a moja porodica se preselila u Kanadu kada sam imao dvije godine. Moj otac je iz Beograda, a moja majka je iz mjesta u unutrašnjosti, Ralje. Oboje su se doselili na Floridu zbog škole, a moj tata je tamo igrao fudbal na koledžu", rekao je Stefanović za sajt "serbianfootballscout" i dodao: "Uvijek gledam i podržavam reprezentaciju Srbije, kao i sportiste u pojedinačnim sportovima. fudbal, košarka, tenis... Veoma sam ponosan na svoje srpsko porijeklo."

Talentovani fudbaler pored nacionalnog tima prati i Crvenu zvezdu, obožava kako je igrao Nemanja Vidić i voli Aleksandra Mitrovića. Sve to bi moglo da bude adut kada dođe do pregovora sa Fudbalskim savezom Srbije, pošto ne bi bilo dobro da Srbija propusti još jednog izuzetno talentovanog momka iz inostranstva.

"Navijač sam Crvene zvezde, moj omiljeni fudbaler ikada je Nemanja Vidić, bez dileme. Iz aktuelne generacije to je Aleksandar Mitrović. Uzori su mi Serhio Ramos, Džon Stons i andreas Kristensen. Pokušavam da izgradim moju igru tako", ispričao je mladi fudbaler i dodao detalje o svom stilu igre: "Rekao bih da imam dobre defanzivne sposobnosti, fudbalski koeficijent inteligencije, dobro igram sa loptom u nogama i razbijam protivničke linije. Takođe, rekao bih da sam čvrst i otporan, dobar lider."

Za sada, Lazar Stefanović razmišlja o nastupima u mlađim kategorijama reprezentacije Kanade. "Trenutno sam fokusiran na svoju međunarodnu karijeru sa reprezentacijom Kanade, ali u budućnosti je sve moguće. Bio sam u kontaktu sa tri fudbaslka saveza i nikad se ne zna šta može da se desi u budućnosti", istakao je fudbaler koji pored Kanade i Srbije može da obuče i dres SAD.

Stefanović je ponikao u ekipi Oukvil, ali od 2016. godine nastupa za Toronto. Prije nekoliko mjeseci postao je drugi najmlađi fudbaler u istoriji kluba na seniorskom meču, a do sada je odigrao tri meča za ekipu koja se takmiči u MLS. Inače Lazar Stefanović nastupa za razvojni tim, Toronto II, koji se nadmeće u MLS "Next Pro" ligi, takmičenju koje daje šansu mladim fudbalerima. Prethodne jeseni Lazar Stefanović bio je kapiten reprezentacije Kanade na Svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, a već ima i tri nastupa za reprezentaciju do 20 godina, iako je tri godine mlađi od igrača koji u njoj nastupaju.