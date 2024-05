"Ko je taj Saša Ilić, šta je on osvojio?" Rusi dočekali srpskog trenera na nož - odmah je poslao poruku "Caru"

Ruski treneri i legende nisu priredili lijep doček srpskom treneru.

Legenda srpskog fudbala Saša Ilić novi je trener ruskog kluba Nižnji Novgorod, a njegov dolazak u tamošnju Premijer ligu izazvao je različite reakcije među ruskim stručnjacima. Tamošnji trener Dmitrij Čerišev u izjavi za "Čempionat" je osudio dolazak igračke legende Partizana i bivšeg trenera Čukaričkog, CSKA Sofije i Atromitosa.

"Ko je Saša Ilić? Šta je osvojio pa da dobije poziv da preuzme Pari Nižnji Novgorod? Zašto pozivati čovjeka koji ništa nije osvojio? Na kraju krajeva, mogli su da ostave Antona Hazova do kraja sezone. Pozivamo ljude niotkuda. Kakva su njegova ostvarenja, pa da ga neko pozove? Govorim sada kao stanovnik Nižnjeg Novgoroda. Radio je u Grčkoj, gdje je njegov tim bio plasiran u sredinu tabele, na osmom mjestu od 16 timova. I mi ga pozivamo ovdje. Po kom osnovu? Ko je donio odluku o tome?", kazao je Čerišev, bivši reprezentativac Rusije i trener Nižnjeg Novgoroda, koji je počeo trenersku karijeru u omladinskoj školi Reala.

I bivši ruski internacionalac i igrač Mančester junajteda Andrej Kančelskis govorio je u sličnom tonu, samo koristeći blaže riječi.

"Rukovodioci bi trebalo da postavljaju pitanja o imenovanju ovih ljudi. Pustimo ih i da nam objasne šta i ko dolazi, zbog kojih zasluga? Imamo mnogo trenera bez posla. Malo sam iznenađen ovim imenovanjem. Svake godine kod nas diplomiraju po desetorica trenera sa PRO licencom i kuda idu? Odlaze da treniraju dječije timove. Ne pruža im se čak ni šansa. Postoje rukovodioci koji će biti odgovorni za ovo, a vrijeme će pokazati", kazao je Kančelskis.

Saša Ilić postao je prvi inostrani trener Nižnjeg Novgoroda i potpisao je ugovor do 2025. godine. Zanimljivo je da je u danu promocije uputio poziv svom bivšem saigraču iz Selte, ruskoj fudbalskoj legendi Aleksandru Mostovoju, koga u Rusiji nazivaju i "Carem". Na pitanje na kog igrača prvo pomisli kada ga pitaju za ruske fudbalere, Ilić se samo nasmijao. "Mostovoj! Igrali smo zajedno u Selti. Mislim da je on najveći ruski igrač. Odlično se sjećam Tihonova i Titova, kada smo igrali protiv Spartaka u Ligi šampiona, a pamtim i Berezuckog i Akinfejeva. Svi oni su veoma moćni igrači", kazao je on.

S obzirom na to da je ranije postojala mogućnost da Mostovoj dođe na "stažiranje" u Nižnji Novgorod, Ilić se nasmijao na ideju da se njih dvojica opet sretnu u istoj svlačionici. "I ja sam spreman, nema problema! Sjajan je momak, mnogo mi je pomogao u Selti, uvijek je bio ljubazan prema meni i ako budem u mogućnosti, rado ću mu pomoći. Dobro došao!".

Mostovoj odgovorio Iliću

Evo šta mu je Mostovoj odgovorio: "Ne poznajem ga kao trenera i ništa nisam čuo o njemu u toj ulozi, ali pamtim kada je bio kod nas u Selti i kada je trener Radomir Antić došao i doveo ga... Inače, tada su ga doveli da me zamijeni! Njegova pozicija na terenu je bila iza napadača".

Da li ga je zamijenio? "Nisam mogao da budem zamijenjen, to je jasno", nasmijao se Mostovoj. "Bilo je dosta utakmica i morao sam negdje da odmorim. Sjećam se da je bio tamo i koliko se sjećam, razumio je ruski. Svi smo morali da govorimo ruski, jer sam bio kapiten".

