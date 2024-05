Marinović nakon prvog finalnog meča: Ništa nismo pokazali u prvom poluvremenu! Petrović: Gotovo? Ako to kažeš...

Treneri Borca i Zrinjskog odjavili su prvi meč finala Kupa BiH.

Fudbaleri Zrinjskog savladali su ekipu Borca rezultatom 1:0 u prvoj utakmici finala Kupa BiH.

Konačna odluka o osvajaču trofeja pašće poslije revanša, zakazanog za 22. maj na banjalučkom Gradskom stadionu, nakon kojeg će Borac podići svoj drugi ili Zrinjski svoj treći trofej u kup-takmičenju FS BiH.

"U prvom poluvremenu smo bili zaista slabi, nismo uradili skoro ništa i Zrinjski je bio mnogo bolji, došao do tog vođstva. U drugom poluvremenu smo bili konkretniji, imali nekih situacija da dođemo do izjednačenja. Uzeli smo rizik, i Zrinjski je prijetio. Nismo došli do tog gola, ostalo je 1:0 i naravno ovaj dvomeč ostaje otvoren pred revanš u Banjaluci. Naravno da ćemo i mi tad drugačije igrati, nadam se da ćemo dobiti igrače koji danas nisu mogli da nastupe, a bilo ih je dosta (Erera, Kvržić, Blagaić, op.a.), i pokušaćemo tako kompletni da anuliramo ovu prednost", rekao je trener Borca Vinko Marinović nakon meča za TV Arena sport.

Njegovu ekipu u ponedjeljak (13. maj) očekuje gostovanje Tuzla sitiju u 31. kolu Premijer lige BiH. Ukoliko crveno-plavi trijumfuju u tom duelu, eventualnom pobjedom na domaćem terenu protiv Igmana ovjerili bi osvajanje titule, treće u istoriji kluba.

"Nema puno vremena. Ide veoma brzo prvenstvo, tu nam je svaka utakmica jako bitna, pogotovo ta sa Tuzla sitijem. Naravno, idemo da pobijedimo i polako se približavamo cilju koji smo sebi postavili", zaključio je Marinović.

I strateg Mostaraca Željko Petrović podvlači da još uvijek ništa nije gotovo.

"Ako kažeš da je završeno, nemaš poštovanje ni prema jednom protivniku, a kamoli Borcu. Dobili smo 1:0, možemo da žalimo što nismo zabili još jedan gol, pogotovo u drugom poluvremenu. U prvom dijelu totalna kontrola sa naše strane, igrali smo odličnu utakmicu, žao mi je što nismo dali još jedan gol. Međutim, radi se o dvije najbolje ekipe u državi, pobijedili smo i to je to", rekao je crnogorski trener.

Pred njim i njegovom ekipom je gostujući okršaj sa GOŠK-om, takođe u ponedjeljak, a novinara TV Arena sport zanimalo je da li će biti rokada u timu u odnosu na ovaj duel.

"Ja ne znam radiš li ti za GOŠK (smijeh). Vjerovatno će biti, ima dosta igrača koji su na granici umora. Da ne bismo došli do povreda, vjerovatno ćemo rotirati, imamo dosta igrača. Koristili smo i čitave godine skoro sve igrače, tako da ćemo posljednje tri utakmice probati isto da ih koristimo", istakao je Petrović.

