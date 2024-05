Birmančević blista - dva gola za titulu! Hoće li ga Piksi pozvati u reprezentaciju?

Veljko Birmančević nastavlja da trese mreže, hoće li se naći na spisku Srbije za Evropsko prvenstvo?

Sparta Prag ima priliku da dođe do duple krune u Češkoj. Nalazi se na korak do titule u domaćem šampionatu i čeka je meč u finalu Kupa, a Veljko Birmančević ima veliki uticaj na sve to. Srpski fudbaler pruža odlične partije i nameće se i Draganu Stojkoviću pred Evropsko prvenstvo.