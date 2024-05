VRATIĆEMO KULT REPREZENTACIJE! Barbarez o "mini evropskom prvenstvu": Ja nisam igrao ni protiv Engleske, ni Njemačke!

Reprezentaciju BIH očekuju prijateljski dueli sa Engleskom i Italijom, a potom teški protivnici u Ligi nacija. "Da se plašimo, ne bismo sjedili ovdje", poručio je selektor BIH.

Izvor: Promo/FS BiH

Novi selektor Sergej Barbarez saopštio je spisak igrača na koje računa za prijateljske duele protiv Engleske i Italije, a potom je govorio o onome šta želi da napravi tokom narednih mjeseci u kojima će „zmajevi“ imati izuzetno teške protivnike – Njemačku, Holandiju i Mađarsku u Ligi nacija.

Svoj debi na klupi „zmajeva“ imaće 3. juna protiv Engleske u Njukaslu, a poznat je i plan za ovo okupljanje nacionalnog tima.

"Ja bih ih sutra okupio, ali ne znam hoće li me moći trpiti 3 sedmice", našalio se Barbarez, a potom saopštio:

"Mi se okupljamo kao staf 26. maja, jedini će Mirko Hrgović kasniti zbog obaveza u klubu i doći će 28.5. Okupljanje reprezentacije je 29.5. u Sarajevu. Nismo neke stvari željeli da mijenjamo, i tu imamo imamo ideje, ali otom-potom. Od 29 do 2. juna smo tu, drugog juna idemo u Englesku, trećeg je utakmica. A 4. letimo direktno za Italiju. Bićemo u Italiji šest dana do nedjelje, do utakmice i 10. juna se raspuštamo. Do tada su dobili, malo žargonski rečeno instrukcije da se ne smiju zezati. Nekima sezone već završava, ali možda je to dobro da se malo odmori. Moramo priznati najgori termini i nama kao fudbalerima su bili ti junski, poslije čitave sezone, a neki igrači odigraju i po 40-50 utakmica. Ali mladi su, nadamo se da će želja prevladati", rekao je Barbarez.

Barbarezov tim od 11 ljudi "Jedno mjesto je ostalo, mjesto kondicionog trenera. Zlatan Bajramović i Mirko Hrgović, treći pomoćni, plus skaut će biti Nino Milenković. Drugi skaut će biti Saša papac, a Siniša Mrkobrada će biti zadužen za skautiranje golmana. Trener golmana je Kenan Hasagić. Imamo dva nalitičar, jedan je Finas, Rasmus se zove, a drugi je Jasmin Kolašinac. Ja sam presrećan što imamo 11 ljudi koje sam ja htio. Moram pohvaliti Savez i predsjednika što su nam izašli u susret, svaka želja nam je ispunjena", rekao je Barbarez.

Njegovoj selekciji slijedi izuzetno žestok raspored s obzirom na kvalitet protivnika, kako ovih u junskim prijateljskim duelima, tako i u mečevima Lige nacija.

"Sigurno da će čvrstina i stabilnost biti prioritet. Prioriteti su da se vratimo, da se stabilizujemo, a onda ćemo razgovarati o rezultatima, možda o nekoj široj igri i prilagođavanju protivnicima. Ja sam ovih osam utakmica nazvao mini evropsko prvenstvo za nas. Vjerujte ja u svojoj karijeri nisam igrao ni protiv Engleske, ni protiv Italije ni Njemačke. Kad ne odete na svjetsko i evropsko, nemate tu priliku, možda sada kroz Ligu nacija, kroz prvu grupu, možda je eto to ono što je nama falilo. Poslije ovih osam utakmica imaćemo čvrstu grupu. Ko 'preživi' ove utakmice, bićete ponosni na njih“, istakao je Barbarez i dodao da se ne plaši teških utakmica.

"Da se plašimo ne bismo sjedili ovdje. Mi smo stvarno ubijeđeni da ovi momci imaju nešto. Nije to sve ni crno bilo toliko ranije. Dosta smoanalizirali utakmicu protiv Ukrajinei one ranije. Ima tu dosta finih stvari. Znate da u reprezentaciji dosta igra motiv, ponos. Kroz sve te razgovore moramo priznati da toga nije bilo u toj nekoj mjeri kao što treba da bude. A poznati smo po tome da smo uvijek imati ponos i motiv. To će biti glavni kriterij“, poručio je bh. selektor.

Priznao je da rezultati „zmajeva“ nisu dobri, ali da je najvažnije da se vrati kult reprezentacije.

"Mnogo smo pričali, uvijek smo došli do toga da nam fali malo realnosti. Putanja naše reprezentacije u zadnje vrijeme ide ka dole i mi ne očekujemo sad neke sjajne rezultate, neke velike stvari. Ali taj odnos prema reprezentaciji će se promijeniti dok mi ovdje sjedimo. Glavna stvar nam je vratiti kult reprezentacije, vratiti ljude na stadione i vratiti ponos među njih. Rezultat je naravno važan, zbog tog sportisti i naprave nešto u karijeri. Uvijek će biti neko ko je u boljoj ili lošijoj formi, ali rekao sam da će uvijek igrati oni koji imaju veću volju i želju", poručio je Barbarez.