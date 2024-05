Partizan počeo remont za Ligu šampiona! Ko se već spakovao, a koga je Albert Nađ u startu otpisao

Crno-bijeli se rastaju sa igračima koji nisu u planu trenera.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan napravio je prvi rez u ekipi i rastao se sa vezistom Denilom Kastiljom (20). Prema pisanju "Telegrafa", defanzivni vezista se nepovratno vraća u Šahtjor sa pozajmice u Humskoj, poslije 15 odigranih utakmica i dva postignuta gola uz jednu asistenciju. Iako je stigao sa idejom da proba da zamijeni Kristijana Belića, crno-bijelu "radilicu" koja sada nosi dres AZ Alkmara, Ekvadorac nije uspio da se nametne, pa nikoga ne iznenađuje ovaj rastanak.

Kastiljovim ispraćajem, Partizan će i faktični početi renoviranje tima pred kojim je na ljeto učešće u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Njegova mala minutaža pod vođstvom novog trenera Alberta Nađa (ukupno 28 minuta protiv Vojvodine, Napretka, Mladosti i Čukaričkog) nije ostavila prostor za dilemu da li ga šef struke vidi u ekipi i kada na ljeto krenu najvažnije bitke.

I sigurno je da će u narednom periodu biti još rastanaka, jer je Nađ i javno poručio da u svojim planovima ne vidi još jednog igrača - Nejtana De Medinu. Belgijski centralni bek od dolaska prošlog ljeta odigrao je samo dvije utakmice, obe u Kupu, i Nađ je praktično priznao da mu nije ni jasno zašto je fudbaler iz Brisela i dalje tu.

"Možda je to bolje pitanje za neke ljude koji su bili prije mene. Iskreno vam kažem. On radi u ritmu koji je po meni vrlo blag. Vrlo blag. Iskreno, s obzirom na to da je igrao u Belgiji i Njemačkoj, očekivao sam više agresivnosti, više odgovornosti na treningu, ali on meni na treningu ne izgleda kao da je totalno fokusiran na stanje u kom se nalazi. Volio bih da svi igraju, ali u ovom momentu veće mi povjerenje ulivaju neki drugi igrači u odnosu na njega".

Pred crno-bijelima je još jedan meč do kraja sezone, protiv Radničkog 1923 iz Kragujevca u subotu i s obzirom na to da su i jedni i drugi ostvarili cilj ove sezone, u njemu neće biti rezultatskog značaja. Biće to oproštaj od takmičarske godine u kojoj Partizan nije ostvario cilj i prekinuo Zvezdinu dominaciju, ali i plej-ofa u kojem jeste uradio šta je planirao na startu i odbranio drugo mjesto poslije nevjerovatnog pada u formi, zbog kojeg je bio otpušten trener Igor Duljaj.

Poslije kratkog predaha, ekipa Alberta Nađa ponovo će u junu krenuti da radi u Sportskom centru "Teleoptik", 19. juna saznaće ime protivnika na startu kvalifikacija za Ligu šampiona, u kojima Partizan učestvuje poslije sedam godina.

Prije svega toga, Partizan će morati da napravi promjene u timu u kojem je najočiglednije da čitave sezone škripi u odbrani, što je golman Aleksandar Jovanović najbolje osjećao na svojoj koži cijele godine. U međuvremenu, dok Partizan već pravi planove za novu sezonu, ugovori ističu grupi igrača: