Zlatan i ja smo se tukli: Matić otvorio dušu o Ibrahimoviću, oko jedne stvari se uvijek svađali

Nemanja Matić i Zlatan Ibrahimović bili "u sukobu" zbog muzike u trening centru Mančester junajteda.

Izvor: YouTube/Alesto/SkyNewsRetro/Screenshot

Bivši reprezentativac Srbije Nemanja Matić proveo je samo šest mjeseci zajedno sa slavnim Zlatanom Ibrahimovićem u Mančester junajtedu, ali je i to bilo sasvim dovoljno da ostvare "konekciju". Njih dvojica su često provodili vrijeme zajedno, kako u samom trening centru tako i privatno, pa je iz tog perioda ostalo mnogo anegdota. U podkastu "Alesto", Matić je ispričao da je na jednom od prvih treninga "uletio klizeći" Ibrahimoviću i da su nastale čarke.

Ali, to je bilo sve u njegovom duhu, znao je Matić da će ga Ibrahimović poštovati samo ako bude oštar prema njemu, tako da se između njih rodilo prijateljstvo, nikako zla krv zbog oštrog starta. Naravno, uticala je i "balkanska veza".

"Da li ima neki igrač kome se ne bih javio ili on ne bi meni? Ne postoji, sa svima sam imao dobar i iskren odnos i nadam se da će tako ostati.Zlatan? Prvi trening sa njim, opasan je... Moraš jako da uđeš od starta, ako ne, onda te Zlatan osjeti i gotov si. Onda te proziva...", nasmijao se Matić i ispričao kako zaista izgledaju treninzi i druženja sa Ibrahimovićem, jednim od najkontroverznijih karaktera u fudbalu.

"Zlatan je legenda. Tukli smo se, mada je tad izlazio iz povrede i štedjeli smo ga, ali Zlatan voli igrače koji ulaze u duel. Imali smo takozvani ugao za kaficu, pričali smo, voli našu muziku, malo smo se konsultovali oko toga, pa je taj njegov pravac oko muzike bio takav da meni kaže da nemam pojma. Sjajan čovjek, njegova porodica i on su divni i nema šta, legenda fudbalska koja je obilježila jedno vrijeme i ostavio je upečatljiv utisak. Što je najvažnije, njegov fudbal je to pratio, bio je arogantan na terenu, a imao je pravo na to. Problem je kada nema toga. Gdje god je igrao navijači su ga obožavali zbog harizme i jedan je od najboljih napadača svih vremena".

Dobro je poznato da je Nemanja Matić sa Uba, gdje sada i njegovo Jedinstvo igra sjajan fudbal i obezbijedilo je ulazak u Superligu, a nada se srpski fudbaler da će Ibrahimovića i Murinja "spojiti" na jednom mjestu. Kod svoje kuće!

"Zvao sam ga da dođe na Ub, rekao je da će doći, voli lov, malo ćemo tamo da se družimo kad budemo imali vremena. Zvao sam i Murinja, da otvorimo teren njegov i muzej fudbala, ali je bila pandemija i nije moglo da se organizuje tada. Vidjećemo da spojimo njega i Zlatana", nasmijao se Matić.