Mbape zbog Modrića na čekanju u Realu!

Luka Modrić ipak neće dozvoliti Mbapeu da mu uzme dres!

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Kilijan Mbape je definitivno novi fudbaler Real Madrida, a nove vijesti govore da će francuski napadač čekati da Luka Modrić napusti klub iz Španije. Kako ističu francuski mediji kada potpiše ugovor sa "kraljevskim klubom" on će nositi broj 9, a zatim će naredne sezone preuzeti desetku!

U redovima osvajača Lige šampiona trenutno broj devet niko ne nosi - Toni Kros ima osmicu, Luka Modrić desetku, a napadač Hoselu je uzeo broj 14. Rodrigo nosi 11, a Vinisijus 7, tako da je devetka slobodna.

Ipak Mbape u reprezentaciji Francuske i Pari Sen Žermenu nosi broj deset, a toliko mu je bitan da ga nije prepustio čak ni Lionelu Mesiju kada je Argentinac došao u Pariz. Sada ipak neče tražiti da u poslednjoj sezoni u Realu Modrić mijenja broj nego će uzeti devetku, a zatim naredne godine preuzeti Modrićevu desetku.

To vjerovatno znači da će mladi Brazilac Endrik koji dolazi iz Palmeirasa morati da preuzme neki drugi broj. On u Brazilu nosi devetku, ali će najvjerovatnije i on sačekati Luku Modrića da završi karijeri ili promijeni sredinu pa će potom uzeti devetku kada je Mbape oslobodi.

