BOMBA - MBAPE NAPUŠTA PSŽ! Francuz se oglasio na mrežama - u nedjelju posljednji meč na Parku prinčeva!

Kilijan Mbape odlazi iz tabora Parižana.

Kilijan Mbape definitivno napušta Pari sen Žermen!

Bomba je odjeknula u evropskom fudbalu – Francuz se oglasio ne društvenim mrežama i naglasio da nakon sedam godina odlazi iz kluba!

"Želio sam da vam se obratim. Uvijek sam govorio da želim da pričam sa vama kad imam nešto da vam kažem, kad za to dođe vrijeme. Svima vama želim da kažem da je ovo moja posljednja godina u Pari sen Žermenu. Neću produžiti ugovor i ova avantura će doći do kraja za par nedjelja. Odigraću u nedjelju svoju posljednju utakmicu na Parku prinčeva (protiv Tuluza, op.a.). Mnogo je emocija, mnogo godina u kojima sam imao šansu i čast da budem član najvećeg francuskog kluba, jednog od najboljih na svijetu, koji me je doveo ovamo kako bi se oprobao u klubu, da rastem kao igrač okružen nekim od najboljih u istoriji. Upoznao sam sjajne šampione, mnogo ljudi, uz svu slavu i greške koje sam pravio. Želim da se zahvalim svim saigračima, svima sa kojima sam igrao, trenerima: Unaiju Emeriju, Tomasu Tuhelu, Maurisiju Poketinu, Kristofu Galtijeu i Luisu Enrikeu. Hvala i sportskim direktorima Leonardu i Luisu Kamposu koji su uvijek bili uz mene", rekao je Mbape, nastavivši:

"Hvala i svim članovima osoblja, ljudima koje niko ne vidi, onima iz sjenke. Sve su to nevjerovatni ljudi koji daju sve od sebe za klub i zaslužuju da im na ovaj način odam priznanje. Teško je, nisam očekivao da će biti ovako teško saopštiti ovu odluku, da napustim svoju zemlju, Ligu 1, prvenstvo... Međutim, ovo mi je bilo potrebno, novi izazov nakon sedam godina."

Pari sen Žermen je klub, ističe Mbape, koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

"Možete da ga volite ili mrzite. Ja sam izabrao da ga volim, radio sam to sedam godina, uz uspone i padove, ali nisam zažalio nijednog trenutka što sam potpisao za ovaj prestižni klub. To je klub koji će ostati u mom sjećanju cijeli život. Govoriću svima, cijelog života, da sam imao šansu da igram ovdje. Neću više ovdje igrati, ali ću uvijek gledati svaku utakmicu jer ovo je klub koji me interesuje."

U tabor "svetaca" Mbape je stigao 2017. godine iz Monaka, a sa Parižanima je osvojio šest titula u Ligi 1, te tri Kupa. Sa ovim klubom je stigao i do dva trofeja u Liga kupu, dok je 2020. godine igrao i finale Lige šampiona.

Naredna destinacija?

Ukoliko ne bi bilo "tektonskih" poremećaja, prvak svijeta sa Francuskom iz 2018. godine karijeru bi trebalo da nastavi u Real Madridu, koji 1. juna ima priliku da po 15. put postane prvak Evrope.

