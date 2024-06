Znamo šta Srbija neće, a šta hoće? Piksi riješio jednu dilemu pred EURO, ima ih još mnogo!

Srbija je definitivno saznala da neće igrati sa trojicom igrača u zadnjoj liniji jer je ocijenjeno da tri eksperimenta nisu uspjela. Možda smo i prerano digli ruke od njih jer nisu izvedeni u idealnim uslovima, ali nema vremena više da se misli o tome jer Evropsko je tu.

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Austrije (2:1), u pretposljednjoj provjeri pred sam početak Evropskog prvenstva u Nemačkoj. Za razliku od nejasno izabranih rivala u martu, kada su "orlovi" grali protiv Rusije i Kipra i teško da je išta moglo da se nauči iz tih 180 minuta fudbala, kvalitetna provjera sa Austrijancima - koji su takođe učesnici EURO 2024 - mogla je selektoru Stojkoviću da odgonetne na neka pitanja.

Prije svega više ne postoji ni najmanja dilema oko toga da Srbija ostaje na sistemu sa trojicom štopera, pošto treći put Piksijev eksperiment sa četvoricom u zadnjoj liniji nije uspio. Probalo se prvi put protiv Mađarske u Budimpešti i batalilo već poslije prvog poluvremena jer je protivnik vodio 2:1, iz dva udarca na gol, a selektor se nije držao istog plana i u nastavku bez obzira što su "orlovi" imali više od igre i u skoro svakom napadu ulazili u šansu. Probao je isto i protiv Rusije, gde je plan propao poslije 20 minuta jer je Gajić dobio crveni karton, a ista ideja još brže je "ubijena" u Beču.

Na stadionu "Ernst Hapel", Srbija je već poslije 13 minuta rešila da se okrene sada već svojoj prepoznatljivoj formaciji 3-5-1-1, pošto je gubila 2:0 golovima Vimera i Baumgartnera. Prema riječima Piksija, bilo je to sasvim dovoljno vremena da vidi da mora da mijenja, s tim da ni ovoga puta - kao i protiv Mađarske i Rusije - ogled nije izveden u idealnim uslovima.

Ovoga puta, Srbija je samu sebe "sabotirala" jer je igrala sa potpunom novom zadnjom linijom u kojoj su bila četiri štopera. Na bekovskim pozicijama igrali su Spajić i Pavlović, koji su prije svega štoperi i gotovo da im je potpuno nepoznata bila nova uloga. Pavlović je manje od pola sata u dosadašnjem toku karijere igrao kao lijevi bek (u završnici mečeva za Monako i Bazel), dok je s druge strane Spajić kao desni bek "krpio" tek desetak puta. I to je za njega "davno prošlo vrijeme", u Tuluzu i Krasnodaru.

Da "orlovi" nisu uigrani i da imaju problema, vidjeli smo već poslije nekoliko sekundi kada je Spajić umalo napravio penal, dok su uz to zbog pokretljive i agresivne igre Austrije srpski igrači konstantno bilo u raskoraku; iskakali su svi iz odbrane, prije svih Pavlović i Gudelj, što je za posljedicu donijelo dva pomalo i amaterska gola koja je primila srpska reprezentacija.

To je bio signal za Piksija da Gudelja pošalje u vezu, a da Živkovića i Gaćinovića ipak prekomanduje na pozicije ving-bekova, gdje su imali obaveze da čuvaju krilne igrače Austrije. Donijelo je to stabilnost u igri Srbije, omogućilo da lakše drži loptu i da bude konkretnija u napadu. Zaprijetili su "orlovi" u nekoliko navrata, prije svega preko Tadića i Živkovića, Pavlović je dao i gol, ali to nije bilo dovoljno da Srbija dođe do povoljnijeg rezultata, iako su takve ambicije evidentno imali.

Piksi je tako na stadionu "Ernst Hapel" riješio najveću dilemu koju je imao pred Evropsko prvenstvo u Njemačkoj. Shvatio je kako ne želi da igra njegova ekipa i to definitivno znači da Srbiju njećemo u Nemačkoj gledati sa četvoricom pozadi (iako ne treba odustati od eksperimenta, pošto uslovi nisu bili objektivni), dok i dalje ostaje pitanje - kako Srbija želi da igra?

Selektor je odmah u teoriji objasnio svoje zamisli, kazao je da želi hrabru Srbiju (kao u drugom poluvremenu protiv Austrije), da takođe želi da njegov tim ima posjed lopte i da dominira, međutim idealan sistem - i idealna personalna rješenja - i dalje se traže. Srbija je i dalje neodlučna povodom "uparivanja" Mitrovića i Vlahovića, uloge za Sergeja Milinković-Savića, koja potom povlači za sobom i poziciju Dušana Tadića, a gdje je tek raspored štopera u zadnjoj liniji, gde je utisak da su srpski igrači iz meča u meč sve više zbunjeni.

Apsolutno je logično da selektor "vrti karte" dok ne pronađe ono što traži, ali vremena nema još mnogo. Srbiji je ostala još samo jedna utakmica pred Evropsko prvenstvo, i to protiv Švedske u Stokholmu, gdje se nadamo da neće sve proteći u svečarskoj atmosferi zbog oproštaja Zlatana Ibrahimovića.

Svaka mu čast na svemu, ali Srbija dolazi u Švedsku da pored "šta nije" sazna "šta jeste", da to ne bi morala da uči na teži način, protiv moćne Engleske 16. juna u Gelzenkirhenu.

