"Zmajići" bolji od Makedonaca, selektor Igor Janković ljut na goste: Dogovor nije bio takav

U-21 reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je u prijateljskom susretu savladala selekciju Sjeverne Makedonije rezultatom 2:1.

Početak utakmice pripao je bh. selekciji. Prva izgledna prilika viđena je u 7. minuti kada je Kulašin prošao po desnoj strani, sjajno se oslobodio svog čuvara, ali je šutirao pored gola. U 11. minuti bh. tim dolazi do prednosti. Jaganjac je prošao po lijevoj strani, šutirao prema golu, a lopta, uz pomoć jednog igrača gostiju, pogađa mrežu za 1:0. Gosti su do svoje prve ozbiljne šanse došli u 14. minuti. Nakon oduzete lopte na sredini terena, koja odlazi do Gjorgijevskog, a on iz dva pokušaja ne uspijeva savladati Damjanovića koji sjajno brani. U 16. minuti nova šansa za reprezentaciju BiH. Bristrić dobija odličnu loptu u prostor, ali je njegov šut izblokiran u posljednjem trenutku. Još jedna prilika za Makedonce viđena je u 27. minuti. Nakon ubačaja iz prekida, glavom šutira Despotovski, ali Damjanović interveniše i izbacuje loptu u korner. Do kraja poluvremena nije bilo prevelikih uzbuđenja pred oba gola, pa se na odmor otišlo s prednošću naše reprezentacije od 1:0.

Drugo poluvrijeme počelo je udarcem Bristrića sa otprilike 17 metara, no lopta odlazi preko gola. Već u sljedećem napadu odgovara Krstevski na drugoj strani, ali njegov šut s distance takođe odlazi van okvira gola. U 55. minuti gosti imaju dobar pokušaj nakon ubačaja iz prekida, kada Ramadni pokušava glavom s druge stative, no neprecizno. Deset minuta kasnije, Bristrić se našao u dobroj prilici za udarac, ali ponovo nije bio precizan. U 72. minuti rezultat je 2:0 za bh. tim. Kulašin je opet dobro prošao po desnoj strani i poslao loptu na peterac, gdje Bristrić konačno pogađa mrežu. Do kraja utakmice nije bilo većih prilika, sve do sudijske nadoknade kada Makedonci uspijevaju smanjiti rezultat na 2:1 preko Ademija, što je bio konačan rezultat utakmice.

Selektor Igor Janković nakon meča izjavio je:

"Osim rezultatom, ne mogu ničim drugim biti zadovoljan. Makedonci su bili nekorektni, jer je dogovor bio da probamo igrače za naredne kvalifikacije, 2004. i 2005. godište. Oni su utakmicu završili sa devet igrača 2002. godište. Međutim mi smo odigrali meč, bili borbeni, ali nismo puno dobili sa ovim susretom."

BOSNA I HERCEGOVINA - SJEVERNA MAKEDONIJA 2:1 (1:0)

Sudija: Miloš Gigović

Žuti kartoni: Nidal Čelik, Luka Božičković (BiH) Reshat Ramadani (S. Makedonija)

Strijelac: Hamza Jaganjac 11, Admir Bristrić 72, Fiton Ademi 90+1

BOSNA I HERCEGOVINA: Luka Damjanović, Nidal Čelik, Nermin Muikić, Rijad Smajić (73. Filip Račić), Enver Kulašin, Tarik Ramić (54. Filip Ilić), Admir Bristrić (80. Armando Bobaj), Muhamed Buliubašić (35. Luka Božičković), Vinko Rozić, Tarik Šikalo (60. Marko Kozina), Hamza Jaganjac 60. Aleksej Golijanin). Selektor: Igor Janković

SJEVERNA MAKEDONIJA: Davor Serafimov (58. Metodi Maksimov), Gjorge Dzekov (46. Imran Fetai), Reshat Eamdani, Stefan Despotovski (85. Adrian Zendelovski), Leonid Ignjatov (46. Dimitar Todorovski), Martin Gjorgievski (58. Luka Stankovski), Stefan Tasev (46. Ljupce Dzekov), Ardijan Chilafi (58. Fiton Ademi), Vane Krstevski (85. Shaban Zenku), Aleks Zlatkov (85. Hamza Ramani), Filip Trpcevski (73. Mario Ilievski) . Selektor: Dragi Kanatlarovski.

