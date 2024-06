Počinje nova era Juventusa! Stiže Tijago Mota, Dušan Vlahović poručuje - cilj mora biti titula!

"Stara dama" uskoro dobija novog trenera.

Dušan Vlahović uvjeren je da Juventus "započinje novu eru i mora imati ambiciju da osvoji skudeto", nakon što su ovu sezonu završili na trećem mjestu.

Napadač je trenutno na reprezentativnoj dužnosti sa Srbijom pred EURO 2024, gdje će "orlovi" biti u grupi sa Engleskom, Slovačkom i Danskom.

Dok je govorio za srpske medije, osvrnuo se i na trenutnu situaciju u Torinu, gdje je Maks Alegri smijenjen, a Tijago Mota se priprema da preuzme tim.

"Juve je jedan od najvećih klubova na svijetu, najveći u Italiji, i naviknut je da svake godine osvaja trofeje. Bili smo u trci za 'skudeto' do februara, ali na kraju je Inter zasluženo slavio i tu nema sumnje. Sljedeća sezona bi mogla da bude lansirna rampa za nas. Vidjeli smo da možemo to da uradimo, tako da Juventus mora da se vrati na osvajanje titule, ili bar da ima ambiciju da to učini", poručio je srpski golgeter koji je u nedavno završenoj sezoni Serije A bio najbolji igrač "stare dame", te je prvenstvo okončao na drugom mjestu liste strijelaca sa 16 pogodaka.

Tijago Mota trebalo bi da donese drugačiji stil fudbala i Vlahović može da vidi generacijski pomak u timu.

"Svakako otvaramo novu eru i imamo mnogo mladih igrača. Ciljaćemo na titulu, iako ne mogu da kažem da li ćemo osvojiti 'skudeto' sljedeće sezone."

Juventus nije završio sezonu praznih ruku, jer su pobijedili Atalantu 1:0 u finalu i osvojili Kup Italije.

"Veoma smo srećni, jer su osvajanje Kupa Italije i kvalifikacije za Ligu šampiona bili naši ciljevi i ostvarili smo ih."

Vlahović je među najpoznatijim sportistima u Srbiji, ali ne može da se takmiči sa Novakom Đokovićem, koji je Vlahovićev heroj. Kada je šampion bio na tribinama za utakmicu između Juventusa i Kaljarija u novembru, imali su priliku da se upoznaju.

"Nismo imali priliku da sjednemo na kafu, jer je utakmica završena kasno i bio sam previše stidljiv da ga pitam... Volio bih da ponovo sretnem Đokovića, dao mi je svoj broj telefona i rekao da mogu da ga pozovem. To je za mene ogromna čast. On je najbolji u istoriji tenisa i jedan od najboljih u sportu uopšte", rekao je Vlahović.

