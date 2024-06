Dušan jedva skupio hrabrost da priđe Zlatanu! Sada ima najveću čast i ne skida osmijeh: Da mi je neko rekao...

Dušan Vlahović se raduje što će igrati na oproštaju Zlatana Ibrahimovića od fudbala, i to u dresu Srbije.

Fudbalska reprezentacija Srbije u subotu u Stokholmu (18.00) igra protiv Švedske posljednju pripremnu utakmicu uoči početka Evropskog prvenstva u Njemačkoj, što će ujedno biti i oproštajna utakmica Zlatana Ibrahimovića. Šveđanin je zapravo ljetos još završio karijeru, ali je imao želju da se još jednom nađe na terenu - i to u dresu reprezentacije čiji je rekorder, postigavši 62 gola do sada.

Tako će Ibrahimović nasuprot sebe imati motivisane "orlove" koji žele da poprave utisak pred EURO 2024, a posebno bi mogao da bude motivisan Dušan Vlahović. Srpski napadač iza sebe ima sjajnu sezonu u Juventusu, dok ga sada čeka još jedan meč protiv idola iz detinjstva.

Pamti njegova izdanja u Italiji još od malih nogu, a san mu se ispunio kada je još bio golobradi dječak u dresu Fiorentine. Dugo je skupljao hrabrost da pita Ibrahimovića za dres i na kraju je dobio i više od toga, čak i pohvale za igre. Sada će imati čast da igra na njegovom oproštaju od fudbala, i to u trenutku kada je jedan od najboljih napadača svijeta, što sigurno Ibrahimović vrlo cijeni.

"Da mi je neko rekao, ne bih baš rekao da je lud, ali ne bih to baš prihvatio da će se desiti. To mi je velika čast. On mi je jedan od idola, odrastao sam uz njegove igre, biće mi čast da budem akter tog događaja. Jedan od najvećih igrača u istoriji fudbala odlazi u penziju. Čuvam dres koji mi je poklonio, uranio sam ga, dao sam ga ocu da bude na zidu, potpisan je naravno", rekao je Vlahović za sajt Fudbalskog saveza Srbije.

Otkrio je da je pored Zlatana, imao čast da od svojih sportskih idola upozna i Novaka Đokovića i to na završnom mastersu u Torinu prošle jeseni, kada ga je jedan razgovor sa njim raspametio.

"Nisam stigao da popijem kafu sa Novakom, igrao je meč i završio je kasno, a ja sam malo stidljiv sa ljudima koje ne poznajem. Nisam želio da ga mnogo ispitujem, da mu ne smetam, posebno poslije meča, ali kakav je Novak... Sam je mene pitao neke stvari i pričali smo o dosta toga. Ostavio je na mene nevjerovatan utisak, ostao sam bez riječi, dao mi je i neke savjete. Naravno, volio bih da se sretnemo, da porazgovaramo, ostavio mi je svoj broj i rekao da zovem ako je nešto potrebno. To u meni budi osjećaj časti jer je jedan od najboljih u istoriji sporta svih vremena. Pokazao je kakav je šampion, koliko je skroman, da ima osjećaja za druge ljude. Vaspitan je! Ostavio je na mene stvarno nevjerovatan utisak kao osoba, ne mogu da se otmem tom utisku. Razgovor sa njim je promijenio dosta stvari i sigurno da sam neke stvari i ja promijenio", ispričao je Vlahović.

