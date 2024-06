Reprezentaciju Srbije pred Evropsko prvenstvo prokomentarisao je i Rade Bogdanović.

Izvor: Sport Klub

Fudbalsku reprezentaciju Srbije očekuje nastup na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, a srpski nacionalni tim igraće na kontinentalnoj smotri po prvi put od 2000. godine. Tada je Dragan Stojković Piksi bio kapiten tima, a danas u ulozi selektora predvodi najbolje srpske fudbalere. O njemu, ali i reprezentaciji, svoj sud dao je Rade Bogdanović.

Bivši fudbaler gostovao je u emisiji "Kec na jedanaest" televizije "K1" i tom prilikom analizirao je dešavanja u nacionalnom timu. Po njegovim riječima, Srbija će imati težak posao protiv Engleza, ali je dobro što je u generalnoj probi savladana Švedska jer to može mnogo da pomogne timu.

"Pobjeda protiv Švedske je došla kao kec na jedanaest, nakon utakmice protiv Austrije u ovom ciklusu. Mnogo je bitna jer je posljednja pred EP i drži jednu dobru atmosferu i koncentraciju. Sloga je jako bitna", rekao je Bogdanović i dodaje da je Piksi prelomio i našao način igre:

"On je konačno prelomio i pronašao svoj način igre za ovo vrijeme koje je selektor. Mislim da je prelomio da igra sa tri centralna beka u liniji, sa ofanzivnim spoljnim igračima. Mislim da neće protiv Engleza igrati sa dva špica, bez obzira što je dao šansu Mitroviću i Vlahoviću, zato što je htio Tadića da odmori. To mislim da je odlučio, ako mogu da procijenim po potezima. Treba vjerovati u njegovo mišljenje i procjenu, jer on kao selektor odgovara za sve. Dobro je kad odlučiš ili si vos ili si hadžija."

Vidi opis "Imamo 15 igrača, a na derbiju 13 stranaca!" Bogdanović pred EURO: Najlakše je protiv Engleza! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sport Klub Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Sport Klub Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Sport Klub Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Sport Klub Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Sport Klub Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Sport Klub Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Sport Klub Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Sport Klub Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Sport Klub Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Sport Klub Br. slika: 10 10 / 10

Po prvi put će srpska reprezentacija igrati u novom formatu i imaće priliku da u nokaut fazu prođe čak i kao trećeplasirana. Ipak, Rade Bogdanović brani fudbalsku reprezentaciju, ističući da srpski fudbal ima i većih problema od ispadanja u grupnoj fazi nekog velikog turnira - recimo, veliki broj stranaca.

"To su statistike i analize. Nije lako biti ni fudbaler. Ne treba da zaboravimo da je ovo prvo Evropsko prvenstvo na kojem učestvujemo sa 24 tima, prvi put ima šest grupa po četiri ekipe. Imamo sada i situaciju da tri najbolje plasirane iz grupe mogu da idu dalje. Nada uvijek postoji. Ipak, uvijek je to do tima, da li hoćeš, možeš, da li si kompaktan. Nema više neke ljepote u fudbalu. Sada imamo gladijatore na fudbalskim terenima", rekao je Rade Bogdanović i dodao:

"Ako pogledamo derbi Zvezda - Partizan, mislim da je 12 ili 13 stranaca, ili crnaca, kako god hoćete, igralo na derbiju, tako da nema naših. To znači da baza i rad na teritoriji Srbije sa djecom nije adekvatan, pa onda dolazimo u situaciju da iz Južne Koreje dovode najjače bekove. Kakav bek iz Južne Koreje? Jel moguće da ne možeš da ga napraviš ovdje? I selektoru je sužen prostor, jer fudbalski funkcioneri u ovom momentu slabo rade, nemamo dobru bazu."

Po Bogdanovićevim riječima, prvi protivnik Srbije najteži je na turniru. Nekadašnji napadač izuzetno cijeni Premijer ligu, ali i reprezentaciju koju predvodi Garet Sautgejt. Njegovo je mišljenje da Englezi trenutno spadaju u najuži krug favorita za osvajanje Evropskog prvenstva koje se igra tokom juna i jula.

"Imamo Englesku koja je odlična reprezentacija. Veoma kvalitetni, fizički besprijekorni, igraju u najboljim klubovima, englesko prvenstvo je najjače za mene. To je najlakša utakmica za naše reprezentativce, jer vi tu nemate šta da izgubite, možete samo da date 130 posto od sebe. Englezi su za mene, ako se pogleda igrački kadar, tradicija, pretendenti za osvajanje prvenstva. Ostale reprezentacije imaju probleme, Nijemci sa novim selektorom, Belgijanci su već na zalasku karijere. Kada sam vidio kako su Francuzi došli u kamp, stajling njihov, ne znam da li su pošli na EP. Moja strina je one štikle nosila i to kad krene na svadbu neku. Krstio sam se. To im je sad ubačeno sa američkog tržišta", kaže Bogdanović.

Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije osvrnuo se još jednom na selektora. "Dragan Stojković je najtalentovaniji fudbaler na prostorima bivše Jugoslavije uz nekoliko njih", istakao je Bogdanović i dodao: "Mislim da mi pritisak ne možemo da izdržimo. Možemo da radimo sporadično kako se utakmica odvija. Nema ko može da igra 90 minuta klasičan pritisak. Kratka nam je klupa. Imamo 15 igrača na koje možemo da računamo, ali smo bolji od Slovenaca."

Imao je Rade Bogdanović komentar i o susretu Zlatana Ibrahimovića i Dragana Stojkovića Piksija nakon utakmice Švedske i Srbije.

"Zlatan je fantastičan čovjek. On je jedan od najboljih deset igrača sa brojem devet na svijetu u tom svom periodu bio. Izuzetno kvalitetan, težak za treniranje zbog bosanskog mentaliteta. Malo je tvrdoglav, ali izuzetno iskren, pošten i vrijedan. Kao igrač je bio u pozitivnom smislu životinja", zaključio je Bogdanović.

(MONDO, D. N.)