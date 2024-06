Prije pet godina igrao u trećoj ligi, sada ide na EURO: Ko je "anonimus" koji je odigrao samo 14 minuta za Italiju?

Majkl Folorunšo do sada je upisao samo jedan nastup za "azure", i to u prijateljskom meču protiv BiH, ali će se naći na spisku Italije za predstojeće Evropsko prvenstvo u Njemačkoj.

Kakav put Majkla Folorunša!

Nekadašnji fudbaler Virtus Frankavilje, italijanskog člana Serije C, u martu je prvi put dobio poziv Lučana Spaletija, a sada se našao na spisku putnika za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj! Za one koji ne prate pomno italijanski fudbal, jasno je da je riječ o potpunom "anonimusu".

Fudbaler Napolija, koji je od 2019. godine išao na čak šest pozajmica (!), do sada je odigrao samo jedan meč za "azure", i to onaj protiv Bosne i Hercegovine u nedjelju, tačnije upisao je 14 minuta protiv "zmajeva", ali to nije smetalo italijanskom selektoru da ga uvrsti u sastav za EURO 2024.

Vezista rođen u Rimu prije 26 godina prošao je trnovit put kako bi se našao tu gdje je sada. Nakon 60 mečeva u trećem rangu italijanskog fudbala, dobio je poziv iz Napulja, čiji član je postao prije pet godina. Od tada je dva puta išao na pozajmice u Bari i Ređinu u Seriji B, bio je i član Pordenonea, dok je proteklu sezonu proveo u Veroni. Upravo u Gradu Romea i Julije pružio je najbolje partije u karijeri i zaslužio poziv u nacionalni tim.

Spaleti ga je prvobitno pozvao na okupljanje "azura" u martu, ali tada nije igrao na prijateljskom meču sa Venecuelom. Ostao je na klupi za rezervne igrače, baš kao i protiv Ekvadora na turneji Italije po Sjedinjenim Američkim Državama. Ipak, u nedjelju je zabilježio prve minute na stadionu "Karlo Kastelani" u Empoliju, gdje je Italija golom Davidea Fratezija savladala BiH minimalnim rezultatom. Folorunšo je u 76. minutu zamijenio strijelca jedinog gola, te tako stigao do prvog nastupa u dresu nacionalnog tima.

Folorunšo, punom imenom Majkl Iđemuan Folorunšo, rođen je 7. februara 1998. godine u prestonici Italije, od roditelja porijeklom iz Nigerije. Prve korake je napravio u Laciju, za čiji mladi tim je nastupao prije odlaska u Seriju C.

Ostaje nam da prvenstvu Starog kontinenta vidimo ono što je vidio Spaleti, kada je odlučio da ga pozove na put u Njemačku.

