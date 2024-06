Provjerili smo kako se kreću cijene kvadrata u Njemačkoj, konkretnije Augzburgu. /Od reportera MONDA Milutina Vujičića sa EURO 2024./

Izvor: Profimedia/ IMAGO

"Lijepo to sve izgleda tamo, nego pošto je kvadrat?", najčešće je pitanje koje sam dobio otkako sam u utorak stigao u Augzburg. Preko noći, postala je to važnija informacija od atmosfere u reprezentaciji, dojava o povredama i sastavu, pa čak i od Srbima omiljenih "pikanterija" iz hotela. Ruku na srce, nije to ni neko iznenađenje jer sam okružen ljudima koji su osijedili od čekanja da "pukne balon" i sve više se interesuju i za nekretnine u inostranstvu. Ne jer zaista žele tamo, nego su svi već postali eksperti za cijene kvadrata od Subotice do Vranja, a sad na slavama postaje sramota ako ne znaš kako se kreće tržište na trećem prstenu Halkidikija.

Augzburg je miran grad od 300 hiljada stanovnika, pomalo dosadan i ne naročito sadržajan, ali na papiru - idealan za porodični život. To se može vidjeti od uređenog i ne previše naseljenog centra, pa sve do oboda grada gdje pomalo podsjeća na američka predgrađa, čak su tu i električni kamioneti "Amazona" koji dostavljaju pakete dok su "glave kuće" na klasičnom poslu od devet do pet. Kažu nam, tako danas izgleda manje-više svaki grad u Njemačkoj sem Berlina. A cijene bolje nego na sjeveru...

Vidi opis "Pusti fudbal, pošto kvadrat u Njemačkoj?" Provjerili smo cijene nekretnina, prije će pući Engleska nego balon! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 20 20 / 20

U agencijama za nekretnine dominiraju kuće velike kvadrature, malo van Augzburga, a cijene su poprilično visoke. Tako je recimo kuća od 132 kvadrata u izgradnji procijenjena na 788.897 evra. Dakle, za petosobnu kuću koja "gravitira" ka Minhenu, morate da izdvojite oko 6.000 evra po kvadratu.

Kao i svuda, što bliže centru - to skuplje, dok ovdje ne drži vodu priča da je to slučaj i sa "što je novije". Zapravo, prodaju se i kuće stare po trideset godina koje drže sličnu cijenu. U agencijama za nekretnine nam kažu da se cijene kreću od 3.000 evra do 7.900 evra, odnosno neki prosjek je 4.300 evra. Za one starije od dvije godine, potrebno je izdvojiti od 2.500 do 6.500 evra. Što i nije mnogo jeftinije od novogradnje.

Što se tiče kirije, za jednoiposoban stan od 50 kvadrata cijene se kreću od 500 evra u predgrađu, do 1.100 evra u centru, gdje je takođe zabilježen trend rasta cijena i za sada nema najave da će "balon pući". Ni ovdje, a ni bilo gdje drugdje...

Vidi opis "Pusti fudbal, pošto kvadrat u Njemačkoj?" Provjerili smo cijene nekretnina, prije će pući Engleska nego balon! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 14 14 / 14

Pogledajte 00:30 Augzburg EURO2024 Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO - Milutin Vujičić)