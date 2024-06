EURO 2024: Lućano Spaleti (ni)je zabranio "azurima" igrice!

Selektor Italije Lućano Spaleti potvrdio je da nije zabranio PlayStation u kampu "azura", već da je savjetovao fudbalerima da zbog igrica ne ostaju budni do jutra na EURO 2024.

Izvor: Shuterstock

Italijanski mediji objavili su da je reprezentativcima Italije zabranjeno korištenje Play Stadiona tokom Evropskog prvenstva u Njemačkoj, što je demantovao u petak selektor "azura" Lućano Spaleti, kao i golman Đanluiđi Donaruma.

Štaviše, Spaleti je rekao da igrači imaju nekoliko konzola za igrice, te da je i sam odigrao nekoliko utakmica.

Ipak, savjetovao je "azure" da što više odmaraju između treninga i utakmica.

"Ponekad mi je žao što moram doći da komentarišem stvari koje nisam rekao. Ono što me zanima je da noću svi spavamo, ne dopuštam ekipi da ostane budna i onda neodmorna dođe na trening. To je sve. Napravili smo sobu za igre u kojoj se nalaze dvije prelijepe PlayStation konzole, a i ja sam ih igrao. Ali, radite to u pravo vrijeme. Mislite li da je ispravno igrati do tri, četiri ujutro? Ili spavate bolje noću bez njega? Postoje psiholozi i ljekari koji kažu isto. Moramo se ponašati korektno, to je sve. Nisam rekao da ne mogu igrati Playstation, već samo da ne smiju ostati budni do tri ili četiri ujutro", rekao je Spaleti, a prenijeli italijanski mediji.

Čuvar mreže "azura" složio se sa selektorom.

"Važno je da imamo pravu ravnotežu. Kad ste u svojoj sobi, možete igrati igrice, ali važno je da ne budete budni do kasno u noć. Nakon večere, svi smo zajedno u sobi za igre, tamo provodimo neko vrijeme zabavljajući se. Napravili smo jako dobru grupu, trener nam je dao smjernice i savjete, ali nema ozbiljnih pravila", dodao je Donaruma.

Aktuelni prvaci Evrope će igrati u Grupi B sa Španijom, Hrvatskom i Albanijom, a prvi meč na rasporedu im je u subotu u na stadionu "Vestfalen" u Dortmundu protiv Albanaca.