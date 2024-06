Tim Srbije za Engleze - startnih 11 koje ne očekuju! Piksi spremio iznenađenje, "orlovi" ovako nisu još igrali

U kom sastavu će Srbija igrati protiv Engleske? U ovom trenutku samo Piksi zna, ali možemo i mi da naslutimo. /Od reportera MONDA Milutina Vujičića sa Evropskog prvenstva u Njemačkoj./

Izvor: MN Press/Chosen 11/Screenshot

Fudbalska reprezentacija Srbije u nedjelju od 21 čas igra svoj prvi meč na Evropskom prvenstvu poslije čak 24 godine. Kao što je bilo i prije dvije godine u Kataru, kada su na startu igrali protiv Brazila, ponovo će "orlovi" prvo igrati protiv najjačeg tima u grupi - Engleske. Očekuje se da "Gordi Albion" u Gelzenkirhenu ima ogromnu podršku svojih navijača koji sanjaju da se "fudbal vrati kući", međutim svi mi nadamo se da će tim Dragan Stojkovića nastaviti dugu višedecenijsku tradiciju engleskog naroda da se ponovo razočara u svoje pulene.

Kako to da urade? Prema najavama selektora Piksija, ali i drugih igrača Srbije koji su se obraćali medijima prethodnih dana, neće biti nikakvo iznenađenje ako napadnu od početka, međutim ako povlačimo paralele baš sa utakmicom sa Brazilom, takođe neće biti iznenađenje i ako je sve ovo "varka" za Engleze.

Prema onome što smo vidjeli od početka priprema, Srbija će najvjerovatnije igrati u sistemu sa petoricom u veznom redu, odnosno imaće pojačanje ispred odbrane. To znači da će Srbija igrati 3-5-2, odnosno bolje rečeno 3-1-4-2, s tim da gotovo sve kolege sa kojima sam pričao imaju dileme. I to dovoljno govori da će i Englezi na neki način biti zbunjeni sa kojih 11 će Srbija probati da dođe do rezultata u Gelzenkirhenu.

Na golu se protiv Švedske iskazao Rajković, ali očekuje se da selektor i dalje vjeruje Vanji Milinković-Saviću, dok je oko trojke u zadnjoj liniji najviše dilema. Naša pretpostavka je da će desnog štopera igrati Mijailović, centralnog Milenković, a lijevog Pavlović. Istina, Mijailović nije odigrao ni minut u prijateljskim utakmicama, ali je selektor možda tim potezom "krio" taktiku.

Što se tiče ving-bekova, tamo se očekuju Živković i Kostić, koji bi trebalo da budu šansa u kontrama, dok bi potencijalno najvažniji igrač veznog reda mogao da bude Gudelj. Pretpostavka je da će igrati ispred odbrane i korigovati greške veznog reda u kome će sem njega igrati kao lijeva "osmica" Milinković-Savić i desna Lukić. Od njih se očekuje da donesu balans i stabilnost u srpskom timu.

Pogledajte 00:40 Piksi žonglira Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

Što se tiče napada, naša pretpostavka je da će Piksi - zbog turnirskog takmičenja i kalkulacija za dalje - odlučiti da igra samo sa Vlahovićem u špicu, dok će iza njega djelovati kapiten Tadić. Naravno, u drugom poluvremenu bi šansu trebalo da dobiju i Mitrović, Mladenović i Ilić.

Dakle, da rezimiramo, ovo je očekivani sastav Srbije za meč sa Engleskom: V. Milinković-Savić - Mijailović, Milenković, Pavlović - Živković, Lukić, Gudelj, S. Milinković-Savić, Kostić - Tadić - Vlahović.

(MONDO - M. V.)