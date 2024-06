Piksi prekinuo novinara čim je čuo pitanje: Zašto? Vi ste osvojili bod na Evropskom prvenstvu!

Dragan Stojković Piksi zaustavio je slovenačkog novinara zbog jednog pitanja.

Izvor: MN PRESS

Srbiju čeka najvažniji meč u dosadašnjem dijelu Evropskog prvenstva. Poslije poraza od Engleske slijedi meč sa Slovenijom i duel u kom pobjeda donosi veliki korak ka drugoj fazi takmičenja. Na papiru djeluje da je tim Dragana Stojkovića favorit, ali mora to da pokaže i na terenu. Imaće priliku za to u četvrtak (15 časova).

Pred taj meč selektor Piksi i napadač Aleksandar Mitrović odgovarali su na pitanja medija na konferenciji i tamo je šef struke "orlova" prekinuo pitanje slovenačkog novinara koji je počeo sa rečenicom "da je Srbija favorit". Nije bio saglasan sa tim. "Nismo, vi ste krenuli super, osvojili ste bod... Što bismo mi bili favoriti?", odgovorio je Piksi pitanjem.

Nastavio je zatim da odgovara. "Biće teška utakmica, ko god mislio da je Slovenija lak protivnik, taj se vara. Oni su motivisani, jaki, Kek je sjajan trener, igrači su odlični i može svakom da napravi problem. Sa druge strane mi gledamo da pobijedimo Sloveniju, to je sportski i ljudski razmišljati, sve radimo da vas poijbedimo. Ako budete bolji, čestitaćemo i idemo dalje. Ali, da ćemo vas staviti u problem, nemajte dilemu."

Naravno, to ne znači da pobjeda nije cilj. "Neće biti lak meč, ali ne bih bio ovdje da ne vjerujem. Vjerujem u moje momke, možemo do pobjede i to nije nikakvo potcijenjivanje Slovenije", zaključio je Stojković.