Veliki broj omladinaca zaigrao za Borac protiv Celja! "Svojski su se trudili, šef je mogao da vidi neke nove momke!"

U drugom poluvremenu meča sa Slovencima na terenu je bio veliki broj mladih igrača, koji su pokušavali da skrenu pažnju na sebe.

U prvoj kontrolnoj utakmici na pripremama u Sloveniji Borac je rezultatom 2:2 remizirao sa Celjem, prvakom Slovenije.

Trener Mladen Žižović je odlučio da na teren u drugom poluvremenu pošalje veliki broj mlađih igrača od kojih su pojedini prvi put na pripremama sa Borcem. To je slučaj, na primjer, sa Pavlom Đajićem.

"Zahvalan sam što sam došao sa prvim timom na pripreme, što sam dobio šansu da igram. Ne mogu da pričam za prvih 45 minuta jer nisam nastupio, ali mislim da smo drugih 45 minuta jako dobro igrali, s obzirom na to koliko mladu ekipu imamo sad. Bilo je 5-6 igrača 2006. i 2007. godište, tako da je sve u svemu ovo danas bila jedna jako dobra utakmica. Primili smo nažalost taj gol u posljednjem minutu, ali mislim da svi možemo da budemo zadovoljni", rekao je Đajić, koji za saigrače ima samo riječi hvale.

"Mislim da su me svi jako dobro prihvatili. Tu su stariji igrači koji će mi pomoći, nešto reći, zagalamiti i kad treba, ali to je sve normalno. Mislim da su me dobro prihvatili i stvarno mi je lijepo sa ekipom. Pošto sam bio u juniorima, taj prelaz u prvu ekipu je malo teži, ali dajem sve od sebe na svakom treningu i trudim se maksimalno da dobijem šansu."

Siniša Mrkobrada, pomoćnik u Žižovićevom stručnom štabu, zadovoljan je onim što je ekipa prikazala protiv slovenačkog tima.

"S obzirom na to da smo imali 7-8 treninga od početka priprema, mislim da smo danas ostavili jako dobar utisak, prvo trkački, a djelovali smo i dosta organizovano kad su u pitanju defanzivni zadaci. Uspjeli smo, u nekim kontrama i polukontrama, da ugrozimo prvaka Slovenije i to ne samo jednom. Postigli smo dva gola, imali tri-četiri jako dobre prilike danas", istakao je Mrkobrada, pohvalivši omladince koji su odigrali drugih 45 minuta.

"Kompletna druga ekipa, osim par momaka, su mlađi dječaci koji nisu imali neku veću minutažu. Igrao je Račić, naše dijete koje bilo na pozajmici, ali to su sve momci iz omladinskog pogona. Ne mogu da kažem da je iko od njih podbacio, svi su se svojski trudili i ostavili jako dobar utisak, da ne budu samo broj i dio grupe na pripremama, nego su pokušali da skrenu pažnju na sebe. Uvjeren sam da je i šef stručnog štaba, zajedno sa svim trenerima, vidio danas neke nove momke koji nam u prvenstvu mogu mnogo pomoći."

Probleme, ističe, pravi povreda Marka Miloševića (bolovi u vratu), što je trenutno glavna briga.

"Marko je projektovan kao prvi golman i neko ko treba da bude glavni stub u odbrani. Sve što je pokazao u protekloj polusezoni trebalo bi da nastavimo sad, uz neku nadogradnju, i nadam se da će za dan-dva biti spreman i da će u narednoj utakmici biti na golu. Milićević koji je sad došao i Stjepanović su mladi momci koji se bore za svoje mjesto. Otprilike znamo šta Stjepanović može, Milićević je ostavio dobar utisak. Ima tu još puno rada, ali to su momci koji s pravom nose dres Borca u ovoj sezoni", zaključio je Mrkobrada.

