"Tadić nije smio to da kaže javno!" Peđa Mijatović: Ako Piksi bude smatrao da treba, biće on pravi!

Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije Predrag Mijatović prokomentarisao "slučaj Tadić".

Izvor: MN PRESS

Praktično, fudbalska reprezentacija Srbije ima meč loptu za nokatu fazu na Evropskom prvenstvu u fudbalu! Selekciju u četvrtak od 15.00 časova čeka okršaj protiv Slovenije, a pobjeda na tom susretu mogla bi da ima istorijski značaj. Da li će na terenu biti i kapiten Dušan Tadić, nakon kontroverznih nastupa u javnosti poslije prvog meča? Oglasio se Predrag Mijatović i iznio svoje viđenje situacije.

Po njegovim riječima, Tadićeve riječi nisu sporne koliko je sporan način na koji je to uradio - trebalo je da popriča sa selektorom tako da se ne ugrozi ambijent u nacionalnom timu tokom velikog takmičenja poput Evropskog prvenstva. I to onog koje smo čekali pune 24 godine, još od generacije Dragana Stojkovića i Predraga Mijatovića.

"Želja jednog igrača kao što je Tadić, koji je jako kvalitetan igrač i kapiten, lider, to je stvarno tako u posljednjih šest godina. Lično volim igrače koji imaju karakter i visoko mišljenje o sebi. Međutim, u jednom ovakvom takmičenju kao što je Evropsko prvenstvo, gdje ima još dvije utakmice, pa ako se ima sreće, ide se dalje, onda nekako sve svoje lične ambicije i sve neke svoje stvari za koje misliš da si u pravu, treba reći, ali ne treba reći javno i uzburkati javnost. Svi smo osjetljivi kada je reprezentacija Srbije u pitanju i svaka greška u izjavi može dovesti do narušavanja ambijenta, što je katastrofa za jednu reprezentaciju na turniru kao što je Evropsko prvenstvo", rekao je Mijatović u emisiji "Kec na jedanaest" i dodao:

"Sama činjenica da se izvinio selektoru i da on nije mislio tako je svakako pozitivna. Pozitivno je i pred utakmicu sa Slovenijom, koja je zapravo najvažnija na ovom Evropskom prvenstvu i praktično kvalifikacije za nokaut fazu reprezentacije Srbije počinju sutra sa Slovenijom. To je sve dobro i pozitivno. Bilo je raznih komentara na samom početku, ali sada je sve u redu. On je spreman. Ako Stojković bude smatrao da on treba da počne utakmicu sa Slovenijom, on će to odraditi na najbolji mogući način i ne bih pridavao tome toliki značaj."

Predrag Mijatović je istakao da je u komunikaciji sa Draganom Stojkovićem, kao i da je selektor bio zadovoljan igrom protiv Engleske. Što se tiče Tadićeve uloge u timu, smatra da nije isključena mogućnost da se kapiten nađe u startnoj postavi, uprkos neopreznim izjavama.

"Mislim da je reprezentacija spremna, imam tu privilegiju da razgovaram sa selektorom. Razgovarali smo poslije utakmice sa Engleskom i on je bio zadovoljan, osim rezultata. Bez obzira na sve što se dešavalo sa Tadićem, on njega jako cijeni. On traži najidealniji tim, to ne isključuje mogućnost da će Tadić početi utakmicu protiv Slovenije. Moramo da znamo da sastav zavisi od protivnika i njegove strategije. Svi imaju nekakav značaj u reprezentaciji i svi mogu da pomognu u narednim utakmicama, tako da mislim da su spremni i svjesni da je ovo najvažnija utakmica, kao i da svaki negativan rezultat na ovoj utakmici vas nekako vraća kući. Dovoljno da daju sve od sebe", rekao je legendarni napadač reprezentacije, Partizana i Real Madrida.

Takođe, Peđa Mijatović dodao je da ima osjećaj da će Srbija pobijediti SLoveniju 2:1.

(MONDO/D. N.)