“Piksija zvali zbog Tadića i molili ga” Povjerio se Kariju Pešiću: Pitao sam ga - šta ćeš sad?

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije oglasio se i ispričao anegdotu o Dušanu Tadiću i Draganu Stojkoviću Piksiju.

Bilo je malo trzavica kada je poslije poraza od Engleske u prvom kolu Evropskog prvenstva u Njemačkoj Dušan Tadić izjavio da mu nije lako palo to što je morao da počne meč sa klupe i što je ušao u igru u drugom poluvremenu, ali djeluje da se sve riješilo. Nakon što je selektor Piksi Stojković istakao da "nije dobro" to što je Tadić rekao kapiten nacionalnog tima se izvinio i sada je atmosfera u timu opet na najvećem mogućem nivou. Vidjeli smo da su Tadić i selektor Stojković dugo razgovarali na treningu, a i slavlje povodom rođenja djeteta golmanu Đorđu Petroviću pokazalo je zajedništvo ove ekipe.

Gostujući u podkastu "Kod Luke i Kuzme" selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić govorio je o povredi Vladimira Lučića i stanju Nikole Jovića, ali i o razlici između reprezentativnih obaveza u košarci i u fudbalu. "Apsolutno je to u košarci drugačije. Ti u fudbalu moraš da dođeš. Ne postoji otkaz. Ja sam prije dvije godine pošto se družim sa Piksijem i bio sam kad je on zvao Tadića!", rekao je Svetislav Pešić.

Kada su ga voditelji pitali da li zna nešto o aktuelnoj situaciji u fudbalskom timu on je uz osmijeh rekao: "Ne znam, stvarno ne znam", pa je zatim nastavio svoju priču. "Prije dvije godine je Tadić trebalo da dođe u reprezentaciju, valjda su i oni imali neke kvalifikacije i tad je bio u Ajaksu, a ja sam otišao sa Tarlaćem u tu kuću fudbala, da vidimo kako to izgleda da mi eventualno pravimo te pripreme preko ljeta u Pazovi. Onda Piksi kaže: 'Evo vidiš, zove me trener iz Ajaksa i moli me da ipak Tadić ostane jer nije baš u nekom fizičkom stanju, neke povrede. da ne igra.' I pitam ga, šta si ti uradio? Rekao mi je: 'Ništa, on mora da dođe. Mi ovdje imamo naše ljekare, procijenimo, gledamo i kažemo: Ok Tadiću ti ne igraš., ali budi ostaješ sa ekipom ili vrati se tamo.' To u košarci ne postoji. Evo vidjeli ste, koliko smo mi tih prozora prošli. Uopšte niko ne dolazi, ne pada mu napamet. On bi možda i došao da igra Dobrić ili Marinković ali ga klub ne pušta", objasnio je iskusni strateg na klupi Srbije.

