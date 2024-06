U 95. minutu Saba Lobjanidze je promašio nemoguće i dao Srbiji šansu da i sa bodom protiv Danske prođe u drugu rundu!

Izvor: Arena Sport Premium 1

Sreća pa je Gruzija na ovom Evropskom prvenstvu, jer selekcija sa Kavkaza nudi najbolje mečeve na Euro 2024! Prvo su odigrali fantastičnu utakmicu sa Turcima, a sada su remizirali 1:1 sa Češkom. Ali ovakav kraj meča je zaista za infarkt, pogotovo kod navijača Gruzije! Poveli su Gruzini kada je defanzivac Češke igrao rukom u svojih 16 metara u posljednjim momentima prvog poluvremena, pa je Mikautadze pogodio za 1:0. Izjednačio je Patrik Šik u 59. minutu, a onda je u 95. viđen zicer!

Bila je Češka u naletu, štoper Tomaš Holeš je šutnuo, a dobro postavljeni blok gruzije ga je izblokirao. Odbila se lopta do jednog od krilnih igrača Gruzije i krenula je munjevita kontra tri na jedan. Nije bilo šanse da se vrate Česi, a kada je odložena lopta na stranu do potpuno otvorenog Sabe Lobjanidzea viđen je nevjerovatan promašaj!

Krilni igrač Atlante ušao je u 82. minutu meča umjesto Kviče Kvarachelije koji je imao problem sa zadnjom ložom. Iako je bio svjež umjesto da postigne pogodak za pobjedu on je poslao loptu nebu pod oblake i prebacio cijeli gol. Ne samo da se on uhvatio za glavu, već i svi navijači na stadionu. Pogledajte kako je to izgledalo:

Vidi opis Bruka na EURU, ali Srbija se raduje: Promašaj za pamćenje u zadnjoj sekundi sačuvao šanse orlova! (VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arena Sport Premium 1 Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Arena Sport Premium 1 Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Arena Sport Premium 1 Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Arena Sport Premium 1 Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Arena Sport Premium 1 Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Arena Sport Premium 1 Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Arena Sport Premium 1 Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Arena Sport Premium 1 Br. slika: 8 8 / 8

Ovaj promašaj bi ipak mogao da dobro dođe Srbii! Da je Gruzija pobijedila imali bismo još jednu grupu u kojoj tri ekipe imaju po makar tri boda. Za sada je jasno da će u grupama D i E već imamo po tri tima sa pobjedom, a sada je grupa F ostala bez toga. A zašto je to bitno za Dragana Stojkovića Piksija i "orlove"?

Zbog mogućnosti da i sa dva boda prođu dalje! Za sada bi Srbija prošla i sa remijem protiv Danske ukoliko bi Engleska sa više od gola razlike savladala Sloveniju. Ipak ima još da se igra, ali svakako za sada su samo dva tima na trećem mjestu svojih grupa sa po dva boda. Pogledajte još jednom promašaj Gruzije:

Pogledajte 00:39 Promašaj Gruzije Izvor: Arena sport premium 1 Izvor: Arena sport premium 1

(MONDO, N.L.)