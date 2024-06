Strah na EURO 2024 od namještaljke! Sve je u rukama dva tima - ne moraju da pogledaju gol, a zajedno da prođu

Najdramatičniji rasplet biće u Grupi E u kojoj svi timovi imaju isti broj bodova!

Izvor: ROBERT GHEMENT/EPA

Malo ko je očekivao na Evropskom prvenstvu da će Rumunija i Slovačka u posljednjem kolu Evropskog prvenstva igrati meč u kojem će remi odvesti i jedne i druge u nokaut fazu. Međutim, krajnje izjednačena Grupa E donijela je baš takvu mogućnost.

Prije svega, pogledajte kako izgleda tabela Grupe E pred 90 minuta odluke, koji će biti odigrani u srijedu, 26. juna od 18 časova.

Rumunija 3 Belgija 3 Slovačka 3 Ukrajina 3

U posljednjem kolu igraće Slovačka - Rumunija u Frankfurtu i Ukrajina - Belgija u Štutgartu i postoji niz scenarija raspleta, ovo su neki od njih:

Ako Rumunija i Belgija pobijede, Belgija ide na vrh tabele, a Slovačka ispada

Ako Rumunija i Ukrajina pobijede, Rumunija ide na vrh, a Belgija ispada

Ako Slovačka i Belgija pobijede, Slovačka će biti prva, a Ukrajina ispada

Ako Slovačka i Ukrajina pobijede, Ukrajina će biti prvoplasirana, a Rumunija ide kući

Ovakav foto-finiš omogućili su dosadašnji rezultati, odnosno četiri utakmice u kojima su sve ekipe ostvarile po pobjedu i poraz, bez ijednog neriješenog ishoda. Rumunija je u prvom kolu pobijedila Ukrajinu 3:0, a Slovačka je savladala Belgiju 1:0, dok su u drugom kolu trijumfovali Ukrajina protiv Slovačke 2:1 i Belgija protiv Rumunije 2:0. Tako je zakazano vjerovatno najuzbudljivijih 90 minuta na turniru.

S obzirom na to da u drugu fazu idu po dvije ekipe iz svake grupe i četiri najuspešnija trećeplasirana tima, već sada je definitivno to da će remi voditi Slovake i Rumune u nokaut fazu. Slovaci su došli do te faze na svom debitantskom nastupu, 2016. godine, a Rumuni su samo jednom u istoriji prošli grupu, 2000. godine, kada su nastupali u četvrtfinalu. Ovog ljeta, i jedni i drugi bi mogli da ispišu istoriju.