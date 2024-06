Srbija će večeras navijati za Šaćirija! Igra veliki derbi i ovako može da "pomogne" Piksijevim "orlovima"

Švajcarci na velikom testu, a među njima i Đerdan Šaćiri.

Izvor: EPA, LAURENT GILLIERON/KEYSTONE

U nedjelju od 21 čas cijela Evropa pratiće rasplet u Grupi A Evropskog prvenstva, jer će utakmicama Švajcarska - Njemačka u Frankfurtu i Škotska - Mađarska u Štutgartu biti definisan konačan izgled tabele.

U ovom trenutku, ona izgleda ovako:

Njemačka 6 Švajcarska 4 Škotska 1 Mađarska 0 bodova

Pobjednik ove grupe u osmini finala igraće protiv drugoplasiranog iz Grupe C, u kojoj igra Srbija i nadamo se da će Piksijevi "orlovi" pobjedom protiv Danske zauzeti baš tu poziciju. Ako se to dogodi, jasno je da bi Švajcarska bila daleko prihvatljiviji rival od Njemačke, mada su na prethodna dva velika turnira dobro naučili koliko je to nezgodan tim. Porazi u Rusiji i u Kataru, oba uz golove Đerdana Šaćirija sigurno su velika opomena, ali u ukupnoj računici nije potrebno naširoko objašnjavati da nije poželjno ići na domaćina Evropskog prvenstva u prvoj eliminacionoj utakmici.

Ipak, da bi se takva računica pravila, prije svega je potrebno da Švajcarci večeras naprave veliko iznenađenje i da Tonija Krosa i saigrače nateraju na kapitulaciju. A, to će biti pakleno teško.

Švajcarska je u prva dva kola pobijedila Mađarsku 3:1, a potom odigrala neriješeno protiv Škotske, upravo uz gol Đerdana Šaćirija. Švajcarac albanskog porijekla godinama unazad dokazuje da ga veliki turniri inspirišu, pa će sigurno i Nijemci obratiti pažnju na njega.