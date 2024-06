Igor Štimac o sudiji sa meča protiv Italije: Sanjao sam da ga mlatim, a on vrišti!

Igor Štimac je izjavom uzburkao javnost u Hrvatskoj.

Ispale su Srbija i Hrvatska, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i BiH se nisu kvalifikovale za Euro 2024, tako da je samo Slovenija u nokaut fazi od zemalja bivše Jugoslavije. Nekadašnji selektor Hrvatske i do skora selektor Indije Igor Štimac je za to okrivio sudiju meča Hrvatska - Italija Danija Makelija. Poput sadašnjeg selektora "vatrenih" Zlatka Dalića ali i Luke Modrića on je bio bijesan što je Makeli produžio meč osam minuta.