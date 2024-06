Prečka Peđe Mijatovića nikad neće prestati da boli! Ovo odgovara svima koji ga pitaju za promašaj karijere

Današnji dan, 29. jun, Mijat bi sigurno želio da prespava svake godine.

Na današnji dan, na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998, reprezentacija SR Jugoslavije eliminisana je u utakmici osmine finala protiv Holandije. Tu utakmicu obilježio je promašaj Predraga Mijatovića iz penala, jer je šutirao snažno ka golmanu Van Der Saru i pogodio prečku. Ušla je ta prečka u kolektivno sjećanje, pjesme, anegdote i toliko se neizbrisivo zadržala u njima da i Mijat zna je to mnogima prvi sinonim kada mu čuju ime i prezime. O tome je nedavno govorio gostujući na televiziji "K1".

"Znam da me najviše u stvari povezuju sa prečkom. Da pitamo sve prisutne, kad ih pitaju za Peđu Mijatovića, rekli bi 'Prečka, 1998'. To je normalno. I navikao sam na to. Čak se i šalim na to. A najlakše je kad se šališ na svoj račun, tu prestaju svi komentari. 'Kako promaši onaj penal?', da me ti sad pitaš. Ja ti kažem - promaših ga, jer ne znam da ih šutiram. Šta ti možeš da mi kažeš? Ništa drugo. Da ih ne šutiram više, a sad ni ne mogu da ih šutiram više, ali bih ti rekao dok sam bio aktivan - i ne šutiram ih, Ivane. I kraj. I nastavljamo priču u drugom pravcu", kazao je Mijatović.

Tog ljeta crnogorski as donio je Real Madridu prvu titulu šampiona Evrope još od 1966. U svom najslavnijem periodu, Mijat je doživio i promašaj koji ga je takođe obilježio.

"Ako krenem da ti objašnjavam - postavio sam loptu, onaj golman, pa nisam znao... Ti bi mi postavio još 10 pitanja. Što nisi tamo, što nisi 'otvorio nogu'. Je l ' tako? A, ovako sve prestaje. Ne zna čovjek da šutira penale. Kada sam u našem regionu, kada se priča sa novinarima, sa ljudima, kad se priča poštovanje je fenomenalno, ali dođemo do toga - kako promaši onaj penal, šta bi sa onom prečkom? Isto tako je i u Madridu, kada me pitaju za onaj gol u finalu Lige šampiona", rekao je Mijatović takođe.

Ovako je izgledao taj nezaboravni meč:

Utakmicu protiv Holandije u dresu Jugoslavije odigrali su Ivica Kralj - Zoran Mirković, Slobodan Komljenović, Siniša Mihajllović, Goran Đorović - Željko Petrović, Branko Brnović, Slaviša Jokanović - Dragan Stojković, Vladimir Jugović - Predrag Mijatović, a sa klupe su ušli Niša Saveljić i Dejan Savićević.

Strijelac jedinog gola za "plave" bio je Komljenović, u 48. minutu za 1:1. Mijat je potom propustio šansu da napravi potpuni preokret u 52. minutu, a Holandija je na kraju trijumfovala 2:1 golovima Denisa Berkampa u 38. i Edgara Davidsa u 92. minutu. Jugoslavija je otišla kući ireprezentacija više nikad nije igrala nokaut fazu Mundijala, a Holandija je potom u četvrtfinalu pobijedila Argentinu 2:1, pa u polufinalu na penale izgubila od Brazila. Bila je to velika i neiskorišćena šansa najjače generacije srpskog i jugoslovenskog fudbala od raspada države SFRJ.

