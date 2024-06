Legendarni napadač oglasio se porukom za svog prijatelja - selektora Srbije.

Izvor: MN Press/TV Una/Screenshot

Reprezentacija Srbije u utorak od 21 čas u Minhenu igra utakmicu protiv Danske u kojoj se odlučuje da li će proći u nokaut fazu Evropskog prvenstva, a povodom tog meča oglasio se legendarni Predrag Peđa Mijatović.

"Moram reći da je moj osjećaj pozitivan. Ja sam optimista. Inače sam optimista i mislim da su igrači svjesni da je ovo trenutak biti ili ne biti. I da nema nikakvog drugog rezultata osim pobjede. To je ono što je nekada komplikovano, međutim za prave šampione i za prave momke nije. Tako da ja vjerujem u reprezentaciju i mislim da su svjesni kakva je situacija. Moglo je to mnogo bolje i u prvoj i u drugoj utakmici, ali da se ne osvrćemo sad na prošlost. Hajde da se koncentrišemo na ono što treba da dođe, a to je utakmica sa Danskom, protiv jednog ozbiljnog protivnika. Mislim da je fudbalski kvalitet na našoj strani i ja sam optimista. Vjerujem da će momci smoći snage i dati sve od sebe. Nadam se pozitivnom rezultatu", rekao je Mijatović za TV Una.

Slavni crnogorski fudbaler, dugogodišnji centarfor srpske reprezentacije, godinama je igrao sa Draganom Stojkovićem Piksijem u timu i bio je upitan šta bi savjetovao svog prijatelja.

“To je pravo pitanje, ali možda ja nisam pravi sagovornik za to pitanje, zato što sam ja prijatelj Dragana Stojkovića Piksija. Igrali smo zajedno i malo mi je nezgodno da kažem šta bih ja, a pritom nisam ni trener. Prijateljski bih ga savjetovao da uradi onako kako on misli da je najbolje za ovu utakmicu, u stvari da zaboravi kompromise i dogovore koje je napravio sa igračima prije nego što su počele utakmice na Evropskom prvenstvu", rekao je Mijatović.

"PIKSI, NEMOJ DA SE KAJEŠ POSLIJE UTAKMICE"

Vidi opis Piksi, bitno je samo jedno, uradi tako! Peđa Mijatović mu poslao važnu poruku - nemoj da se kaješ poslije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

U dahu je nastavio Mijat. “Jednostavno, ovo je sada 'biti ili ne biti' i ako već treba biti kritikovan i ako treba da preuzme odgovornost na sebe, onda neka tu odgovornost preuzme sa nekim svojim idejama i nekom svojom vizijom. Ako misli da treba da stavi mlade igrače, neka to uradi. Ako misli da treba da igra sa timom koji je igrao protiv Slovenije, to su njegove stvari koje moramo da poštujemo. Samo je bitno da uradi ono što on zaista misli, naravno sa stručnim štabom, koji takođe ima svoju odgovornost. Da se ne desi da misli poslije utakmice da je trebalo da uradi drugačije. To je jedino što bih ga posavjetovao”, jasan je Mijatović.

(MONDO - M. Š.)