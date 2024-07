Koliko je koštao let "orlova" hrvatskim avionom? Prvi se vratili iz Njemačke, a plaćena velika suma

Poznato je koliko je FSS platio čarter let za odlazak na EURO2024, a posebne kontroverze izazvalo je što je u pitanju avion sa hrvatskim registarskim oznakama.

Fudbalska reprezentacija Srbije otputovala je 11. juna na Evropsko prvenstvo u Njemačkoj, a tek kasnije se saznalo da je iza svega stajala jedna velika kontroverza. Čarter let kojim su "orlovi" letjeli od Beograda do Minhena, i u kome je pred polijetanje bio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, bio je sa hrvatskim registarskim oznakama, odnosno "šahovnicom", zbog čega se u javnosti digla bura.

Prema saznanjima "Telegrafa", Fudbalski savez Srbije (FSS) je čarter let platio 48.500 evra za jedan smjer, dok su se nakon ovog kiksa fudbaleri vratili domaćim avioprevoznikom Er Srbijom, u kasnim večernjim časovima 26. juna. Odgovornost za ovaj propust prihvatio je generalni sekretar Jovan Šurbatović koji je najavio odlazak iz Saveza.

"To je tačno. To je istinita priča. Predsjednik Vučić je bio očajan zbog toga, izuzetno ljut takođe. Da je sramota, sramota je. Očekujem naravno da odgovorni za to se indentifikuju i da se vidi zbog čega se to desilo. Mi imamo našu Er Srbiju, uvijek svi putujemo Er Srbijom, znam da kada predsjednik Vučić putuje na duga putovanja, kao u Kinu, da uvijek leti Er Srbijom i da se uvijek vidi Er Srbija kada se negdje sleti, jer to je naš ponos. Zašto se to desilo, ne znam, ali znam da se desilo i znam da se o tome nije govorilo da ne bismo prebacivali temu i fokus sa podrške reprezentaciji. Mislim da je to bila dobra odluka. Treba da se utvrdi kako se to desilo", rekla je Ana Brnabić na TV "Happy".

Podsjetimo, Srbija je u svojoj grupi "D" završila posljednjeplasirana sa dva osvojena boda, iza Engleske, Slovenije i Danske.

