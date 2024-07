Novi šef skauting službe Partizana biće Miralem Sulejmani, ali on ne završava igračku karijeru.

Fudbalski klub Partizan doživio je velike promjene tokom ljeta - u klub se vratio Aleksandar Stanojević i odmah napravio ekipu po svom ukusu, ali tu nije kraj. Menjaju se crno-bijeli i na drugim frontovima, pa se tako u Humsku vraća nekadašnji reprezentativac Miralem Sulejmani, koji bi trebalo da bude šef skauting službe Partizana.

Već je stiglo do javnosti da će Sulejmaniju pomagati saigrač iz inđijskog Železničara Filip Osman, kao i Nenad Marinković i David Almazi koji su duže u taboru Partizana. Ali, to nije sve od važnih informacija za povratak Miralema Sulejmanija u Humsku - pored direktorske funkcije koju preuzima on će nastaviti i sa igračkom karijerom!

"Partizan ga je pozvao i ponudio ugovor na dvije godine, taj angažman ne remeti Sulejmanija ni FK Železničar. On ostaje naš igrač i uklapaće se na osnovu obaveza prema jednoj i drugoj strani", rekao je sekretar Železničara iz Inđije Igor Đumić za sajt "IN Medija". U Inđiji su čak i veoma zadovoljni zbog takvog razvoja situacije - smatraju da će na Miralema moći da računaju na fudbalskom terenu, ali i kada dođe do jačanja veza sa Partizanom koji bi u budućnosti mogao da im pomogne sa dovođenjem pojačanja.

Vidi opis Postaje šef u Partizanu, a nastavlja karijeru: Miralem Sulejmani ne prestaje da igra fudbal! Skloni opis

Podsjećamo, Miralem Sulejmani je ponikao u BSK iz Batajnice, zatim je godinama bio dio mlađih kategorija i kratko dio seniorskog tima crno-bijelih. Razlaz sa Partizanom nije bio baš lijep, u jednom trenutku je fudbaler bio i suspendovan, ali je ubrzo karijeru nastavio u inostranstvu. Igrao je za Herenven, Ajaks, Benfiku i Jang Bojs, prije nego što se vratio u Srbiju i obukao dres Železničara.

Sa timom iz Inđije dogovorio je saradnju nakon godinu i po dana pauze! Zaigrao je u Srpskoj ligi Vojvodina i bio jedan od aduta Železničara na putu do titule. Ipak, tim iz Inđije zbog administrativne greške nije obezbijedio ulazak u Prvu ligu, pa je i reprezentativac Srbije sa sa 19 nastupa u U21 i 20 u A selekciji ostao u trećeligaškom društvu.

